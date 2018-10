phoenix runde: Das Wahldesaster – SPD in Existenznot?, Mittwoch, 17. Oktober 2018, 22.15 Uhr

„Wir müssen kämpfen!“- Das sagte die SPD-Vorsitzende

Andrea Nahles nach den desaströsen Ergebnissen der Bayernwahl. Hatten

2013 noch 20,6 Prozent der Wähler für die Sozialdemokraten gestimmt,

waren es 2018 gerade einmal 9,7 Prozent. Selbst traditionelle

SPD-Wähler sind abgewandert. Doch bisher scheint sich die Partei

zumindest öffentlich nicht mit den Gründen auseinanderzusetzen. Nur

eins stellte Nahles klar: Ein Neuanfang vor der Landtagswahl in

Hessen? Ausgeschlossen.

Kein klares Konzept, zu viel Nabelschau und Schuldzuweisungen in

Berlin – sind das die Gründe für das Wahldebakel? Oder ist die

Selbstzerfleischung der Partei schuld am Absturz? Wie geht es weiter

für Nahles, Scholz und Co.? Wird die Wahl in Hessen für die

Sozialdemokraten ähnlich ausgehen?

Anke Plättner diskutiert mit: Oswald Metzger, Publizist Prof.

Thorsten Faas, Politologe, Freie Universität Berlin Sabine Müller,

Korrespondentin Hessischer Rundfunk Nico Siegel, infratest dimap

http://ots.de/MeCZTx

