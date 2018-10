Morgen: Europäischer Tag gegen Menschenhandel / Warum Sklaverei uns Deutsche betrifft

Über 40 Millionen Menschen weltweit werden laut der

internationalen Arbeitsorganisation als Sklaven ihrer Freiheit

beraubt und gewaltsam ausgebeutet. Darauf macht die

Menschenrechtsorganisation International Justice Mission (IJM) mit

Sitz in Berlin anlässlich des Europäischen Tags gegen Menschenhandel

am 18. Oktober 2018 aufmerksam. IJM initiiert die jährliche

Kampagnenwoche #unfrei, bei der ehrenamtliche IJM Aktivisten in 18

Städten Bürgerinnen und Bürger über Sklaverei aufzuklären.

Noch nie gab es so viele Sklaven wie heute. Die Betroffenen werden

in Fabriken, Bordellen, Haushalten und auf Booten festgehalten,

ausgebeutet und missbraucht. Die meisten Menschen in Sklaverei leben

in Asien, doch auch in Deutschland werden Menschen versklavt.

Außerdem sind wir durch den Konsum von importierten Produkten mit dem

Thema verknüpft. Besonders gefährdet sind hierzulande Computer,

Smartphones, Kleidung, Kakao und Fisch aus bestimmten Regionen, durch

Zwangsarbeit hergestellt bzw. bearbeitet worden zu sein.

Anlässlich des Europäischen Tags gegen Menschenhandel organisiert

IJM Deutschland e. V. die Aufklärungskampagne #unfrei. „Dass es

heutzutage noch Sklaverei gibt, ist ein Skandal“, sagt

Vorstandsvorsitzender Dietmar Roller. „Um Sklaverei zu bekämpfen,

braucht es viele Akteure in der Gesellschaft, Politik und Wirtschaft,

die nach globalen Lösungen suchen. Dazu muss uns allen die

Dringlichkeit und Verantwortung dafür bewusst sein.“

Die #unfrei Kampagne rund um den 18. Oktober informiert

Bürgerinnen und Bürger sowie Politikerinnen und Politiker und lädt

sie ein, mit einem blauen Armband mit der Aufschrift „#frei“ ein

Zeichen gegen Sklaverei zu setzen. Am Samstag, 13.10., wurden bereits

in 18 Städten von ehrenamtlichen IJM Aktivisten #frei-Armbänder

verteilt. Seit 2016 konnten über 30.000 Bändchen verteilt werden.

Initiator der Kampagne ist IJM Deutschland e. V., der unabhängige

deutsche Zweig von International Justice Mission (IJM). Über 45.000

Menschen konnte IJM weltweit bereits aus Sklaverei und Unterdrückung

befreien. Neben der finanziellen Förderung von Projekten gegen

Sklaverei möchte IJM in Deutschland die Gesellschaft, Politik und

Wirtschaft aufklären und im Kampf gegen Sklaverei mobilisieren.

Mehr Informationen zur Kampagne: www.unfrei.info

