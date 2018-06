phoenix runde: Die Schicksalswoche – Hält die Große Koalition? – Mittwoch, 27. Juni 2018, 22.15 Uhr

Die Lage in der Union bleibt angespannt, sogar ein

Bruch der Fraktionsgemeinschaft scheint möglich. Nachdem bislang

keine europäische Lösung im Asylstreit der Schwesterparteien CDU und

CSU in Sicht ist, muss Bundeskanzlerin Angela Merkel weiter zittern:

Wenn bis zum 1. Juli keine Einigung im Sinne Merkels da ist, will

Bundesinnenminister Horst Seehofer im Alleingang registrierte

Flüchtlinge an deutschen Grenzen zurückweisen. Das könnte das Aus für

die Große Koalition bedeuten – nach gerade einmal 100 Tagen Amtszeit.

Wie blicken junge Bundestagsabgeordnete auf den Streit? Wie

schätzen sie die Folgen für das Land ein? Welche Lösungsmöglichkeiten

sehen sie?

Alexander Kähler diskutiert u.a. mit:

Ronja Kämmer, MdB-CDU

Elisabeth Kaiser, MdB-SPD

