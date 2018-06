Tor für Tschetschenen ist immer noch weit offen (FOTO)

Bundesinnenminister Seehofer (CSU) hat an die Bundespolizei dieAnweisung erteilt, dass an der 800 km langenbayerisch-österreichischen Grenze Ausländer mit Einreisesperre absofort abgewiesen werden. Für die brandenburgisch-polnische Grenzegilt das nicht.

Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag

Brandenburg, Thomas Jung, teilt dazu mit:

„Natürlich müssen die Schlagbäume an der brandenburgischen Grenze

zu Polen ebenfalls heruntergehen. Gerade diese Grenze gilt als

Einfallstor für zahlreiche islamistische Tschetschenen, die die

Mehrzahl der in Brandenburg lebenden 130 Gefährder stellen. Doch

Brandenburgs Innenminister wartet weiterhin tatenlos ab. Wir dürfen

nicht darauf warten, bis sich diese Tatsache bei anderen Zuwanderern

herumgesprochen hat und sich die großen Fluchtrouten in den Osten

verlagern. Ein solches Szenario müssen wir im Interesse der

Sicherheit im Land auf jeden Fall verhindern.“

