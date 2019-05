phoenix runde: „Paukenschlag vor Europawahl – Theresa May gibt auf“, Freitag, 24. Mai 2019, 22.30 Uhr

Die britische Premierministerin Theresa May will ihr

Amt als Parteichefin am 7. Juni abgeben. Das teilte die konservative

Politikerin am Freitag in London mit. Ihre Tage als Premierministerin

sind damit auch gezählt.

Erst letzte Woche schockierte die Ibiza-Affäre die politische

Öffentlichkeit – und auch Österreich steht nun vor einer umfassenden

Neuordnung seiner politischen Führungsriege.

Zu den Europawahlen befindet sich der Kontinent in Aufruhr. Wie

werden sich die aktuellen Ereignisse in Österreich und Großbritannien

auf die Wahlergebnisse auswirken? Was bedeutet ein Rücktritt Mays für

die Brexit-Verhandlungen und wer sind die möglichen Nachfolger?

Alexander Kähler diskutiert mit:

Julia Krittian, ARD-Hauptstadtstudio

Prof. Anthony Glees, University of Buckingham

Dr. Alexander Kissler, Cicero

