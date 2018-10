phoenix runde: Zwischen Bayern und Hessen – Berlin in Hochspannung – Mittwoch, 24. Oktober 2018, 22.15 Uhr

Die Große Koalition in Berlin blickt nervös auf die

Landtagswahl in Hessen am Sonntag. Ihre Sorge: Nach dem Wahldebakel

für die CSU in Bayern, muss die Union laut Umfragen auch in Hessen

mit herben Verlusten rechnen. Auch die SPD muss sich demnach erneut

auf dramatische Stimmenverluste einstellen. Ein weiteres Wahldesaster

für die Volksparteien wäre ein harter Schlag für Berlin: Die Große

Koalition ist angezählt.

Wie werden die Wähler in Hessen entscheiden? Haben die

Volksparteien noch eine Zukunft? Wer verliert an Macht, wer muss

gehen?

Alexander Kähler diskutiert mit:

Axel Wallrabenstein, Kommunikationsberater und Geschäftsführer MSL

Germany

Dietrich Boelter, Kommunikationsberater BEST FRIENDS Agentur

Anja Maier, Parlamentskorrespondentin taz

Johannes Leithäuser, Parlamentskorrespondent FAZ

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

presse.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell