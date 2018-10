Das Virtuelle Bergwerk des WDR: Jetzt auch auf Türkisch

Im Jahr der letzten Zechenschließungen in Nordrhein-Westfalen hat der

WDR der Bergbaukultur ein einzigartiges Denkmal gesetzt: Seit August

2018 können die User über die Website glückauf.wdr.de in die Welt des

Bergwerks Prosper-Haniel in Bottrop eintauchen – in Virtual Reality

und 360°. Die Experience, die es bislang auf Deutsch gab, ist ab dem

25. Oktober auch in türkischer und englischer Sprache erlebbar.

Stefan Moll, Leiter des Programmbereichs Internet und verantwortlich

für das Projekt: „Bei vielen Begegnungen vor Ort, bei denen wir unser

Virtuelles Bergwerk bis jetzt präsentiert haben, haben wir gemerkt:

Kumpel und Familien mit türkischem Migrationshintergrund sind ein

wichtiger Teil der Geschichte des Steinkohle-Bergbaus. Auf sie

möchten wir mit dieser Sprachversion besonders eingehen und vor allem

ihren Familien in der Türkei einen Einblick in diesen Teil der

nordrhein-westfälischen Industriegeschichte liefern, den sie

maßgeblich mitgestaltet haben.“

Ob eine Seilfahrt in Echtzeit oder ein Rundgang mit Steiger Andy: Im

Virtuellen Bergwerk spricht man nun auch türkisch oder bekommt die

entsprechenden Untertitel.

Aktuell macht das Virtuelle Bergwerk auf den Münchner Medientagen

Station. Außer der Website gibt es zwei Erlebnisstationen, die vor

Ort auf einem Truck präsentiert werden.

