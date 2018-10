180.000 Euro für Mädchenprojekte des Deutschen Kinderhilfswerkes – Dove und Rossmann überreichen Spendenscheck (FOTO)

Bescherung zwei Monate vor Weihnachten: Im Rahmen der bundesweitenInitiative „Mehr Mut zum Ich“ haben Dove und Rossmann heute inPotsdam einen Spendenscheck in Höhe von 180.000 Euro an das DeutscheKinderhilfswerk überreicht. Mit dem Geld werden jetzt Projekteunterstützt, die sich im Rahmen von sozialer Arbeit mit Mädchen undihren Müttern speziell dem Thema „Selbstwertgefühl von Mädchen“widmen. Die Stärkung der Persönlichkeit von jungen Mädchen soll dabeiMittelpunkt der Arbeit sein.

Eine Förderung aus dem „Mehr-Mut-zum-Ich“-Spendentopf in Höhe von

3.000 Euro hat das Projekt „Potsdamer Mädchentage 2018“ bekommen. Bei

den Potsdamer Mädchentagen, die unter dem Motto „Ich. Bin. Bunt!“

standen, handelte es sich um ein Camp mit Workshops und

Plenum-Aktionen. Schwerpunkte lagen dabei in der Umwelt- und Natur-

sowie der Erlebnis- und Sozialpädagogik. An dem Camp haben 80 Mädchen

im Alter von 8 bis 12 Jahren teilgenommen. Sie wurden von

ehrenamtlich tätigen Frauen begleitet, die unterschiedlichste soziale

und berufliche Hintergründe haben.

„Es ist wirklich klasse, dass ich diese riesige Spendensumme für

das Deutsche Kinderhilfswerk entgegennehmen kann. Ein großes

Dankeschön dafür an Dove und Rossmann und auch an die vielen

Kundinnen und Kunden, die diese tolle Spende möglich gemacht haben.

Es freut mich ganz besonders, dass die Spendengelder dafür verwendet

werden, um Mädchen und junge Frauen in ihrem Selbstwertgefühl zu

stärken. Unser Land braucht starke Mädchen und Frauen, und die

Projekte, die jetzt aus dem –Mehr-Mut-zum-Ich—Spendentopf

unterstützt werden, werden dazu beitragen“, betont Enie van de

Meiklokjes, Botschafterin des Deutschen Kinderhilfswerkes, bei der

Scheckübergabe in Potsdam.

„Dove setzt sich als Unilevers größte Marke im Bereich

Körperpflege bereits seit vielen Jahren für ein gesundes

Selbstbewusstsein von Frauen und Mädchen ein. Dieses Ziel ist auch

fest in unserem Unilever Sustainable Living Plan verankert, dem

Nachhaltigkeitsplan des Unternehmens. Umso mehr freut es mich, dass

dank der Initiative „Mehr Mut zum Ich“ viele wichtige Projekte des

Kinderhilfswerks unterstützt werden können“, sagt Stefan Pfeifer,

Vice President Customer Development Deutschland bei Unilever in

Hamburg.

„Seit vielen Jahren setzt sich Rossmann gemeinsam mit dem

Deutschen Kinderhilfswerk für die Einhaltung und Umsetzung der

Kinderrechte in Deutschland ein. Wir wollen damit ein deutliches

Signal für mehr Kinderfreundlichkeit in Deutschland setzen. Mit der

Kampagne –Mehr Mut zum Ich– möchten wir den Zusammenhalt von Müttern

und ihren Töchtern in der Pubertät stärken und sie in der Entwicklung

eines positiven Schönheitsempfindens und Selbstwertgefühls

bestärken“, erklärt Uwe Matthäus, Geschäftsleitung Einkauf der Dirk

Rossmann GmbH.

Um die sozialen Projekte des Deutschen Kinderhilfswerkes zu

realisieren, konnten Verbraucher von Mitte August bis Anfang

September drei Wochen lang mit ihrem Einkauf bei Rossmann Gutes tun:

Pro gekauftem Dove-Produkt flossen 10 Cent direkt in den „Mehr Mut

zum Ich“-Spendentopf. Aus diesem Förderfonds werden jetzt Zuwendungen

für Projekte bewilligt, die sich an Mädchen und gegebenenfalls ihre

Mütter richten und einmalig, oder über einen Zeitraum von bis zu

einem Jahr stattfinden. Die Förderhöhe beträgt maximal 10.000 Euro

als Festbetragsfinanzierung.

