phoenix Thema: Ungarn vor der Wahl – Samstag, 31. März 2018, 13.00 Uhr

Ungarn gilt inzwischen als das Schmuddelkind der EU,

vor allem wegen des umstrittenen Regierungschefs Viktor Orbán. Er

steht für einen autoritären Politikstil, für die Einschränkung von

Bürgerrechten und Pressefreiheit, für die Aufhebung der

Gewaltenteilung und die Aushebelung demokratischer

Kontrollmechanismen. Viele europäische Werte werden in Ungarn derzeit

mit Füßen getreten. Am 8. April wählt das Land ein neues Parlament

und eine neue Regierung. Für Viktor Orbán und seine Fidesz-Partei

wird es wohl zur erneuten Mehrheit reichen. Die ARD-Korrespondenten

für Südosteuropa vom Studio Wien, Till Rüger, Susanne Glass, Michael

Mandlik und Darko Jakovljevic werfen einen kritischen Blick auf die

Entwicklung in Ungarn.

Wer Viktor Orbán und sein Ungarn verstehen will, muss die Menschen

außerhalb der großen Städte treffen. Während der Flüchtlingskrise

2015-2016 war Ungarn das erste Land, das seine Grenze mit einem

Sperrzaun sicherte. Die Angst vor Flüchtlingen und einer

Islamisierung ist in keinem EU-Land größer. Till Rüger geht der Frage

nach, was Orbán so erfolgreich macht. Der Ministerpräsident

inszeniert sich als Retter des Abendlandes. Nicht nur Flüchtlinge

sind sein Feindbild, auch angesehene Nichtregierungsorganisationen

gelten ihm als von außen gesteuert.

Vor allem der ungarisch-stämmige Milliardär Georg Sorosch wurde

von der staatlichen Propaganda zum verlängerten Arm einer weltweiten

Verschwörung gemacht. Die Opposition ist schwach und verunsichert.

Vorsichtigen Widerstand üben ehemalige Widerstandskämpfer des

Ungarn-Aufstands von 1956 und eine Satirepartei. Doch Till Rüger und

seine Kollegin und Kollegen kommen zu dem Schluss: Orbán wird immer

mehr zum Vorbild für andere in der EU.

