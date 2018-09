phoenix unter den linden: Europawahl 2019 – Was wird aus dem europäischen Traum? – Montag, 1. Oktober 2018, 22.15 Uhr

Bis zur Europawahl 2019 sind es noch gut acht Monate,

doch schon jetzt stellen die Fraktionen im EU-Parlament und somit die

Parteien in den Mitgliedsstaaten die Weichen für diese Wahl. In

europapolitisch unruhigen Zeiten rund um den Brexit, die noch immer

ungelöste Flüchtlingsfrage und einen in den Mitgliedstaaten stärker

werdenden Nationalismus scheint diese Abstimmung zu einer

Schicksalswahl für Europa zu werden.

Das europäische Gemeinschaftsprojekt wird in seiner jetzigen Form

von verschiedenen Seiten in Frage gestellt. Viele Europäer suchen

einen Ausweg aus dieser Skepsis – was wird aus dem europäischen

Traum?

Diese Frage diskutiert Helge Fuhst mit den beiden

EU-Politikerinnen:

Róza Thun, MdEP, EVP/Polen

Ska Keller, MdEP, Co-Vorsitzende Grüne/EFA

