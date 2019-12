PIRATEN fordern Freilassung von Wikileaks-Aktivist Julian Assange

Die Piratenpartei Deutschland in Person des Bundesvorsitzenden

Sebastian Alscher und des Europaabgeordneten Patrick Breyer wenden sich in einem

offenen Brief zur Inhaftierung von Julian Assange mit einem Appell an den

britischen Botschafter in Berlin, Sir Sebastian Wood.

“Ungeachtet einer möglichen Schuld von Julian Assange gebietet es die

Menschlichkeit, Inhaftierten die Möglichkeit einer angemessenen Behandlung

zuzugestehen. Sollten sich die Einschätzungen des desolaten Gesundheitszustands

bewahrheiten, so wäre das möglicherweise ein Verstoß gegen die Menschenrechte”,

erklärt Sebastian Alscher.

Neben der Piratenpartei Deutschland sandte auch die tschechische Piratenpartei

einen Appell an den britischen Botschafter in Prag [1].

Hintergrund: Wikileaks-Gründer Julian Assange verließ im April nach sieben

Jahren Aufenthalt im politischen Asyl die ecuadorianische Botschaft in London.

Er wurde unmittelbar von britischen Polizeibeamten in Gewahrsam genommen.

Seitdem lebt er im Gefängnis. Nach Verbüßung einer Strafe wegen Verstoßes gegen

Kautionsauflagen wird er nun wegen Fluchtgefahr festgehalten. Am 25. Februar

2020 soll die Verhandlung zu einem Auslieferungsantrag der US-Justiz beginnen.

Dort drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft für die Unterstützung der Whistleblowerin

Chelsea Manning, die Veröffentlichung geheimer Dokumente und Verstöße gegen das

Antispionagegesetz. Sein Gesundheitszustand wird von zahlreichen Fachleuten als

kritisch eingeschätzt.

Text des Schreibens:

Eure Exzellenz,

in den letzten Jahren habe ich den Fall von Julian Assange mit großem Interesse

verfolgt. Assange ist zurzeit nur deshalb inhaftiert, weil die USA seine

Auslieferung fordern, um ihn wegen der Veröffentlichung geheim gehaltener

Dokumente über den Irak- und den Afghanistankrieg, also aus politischen Gründen,

strafrechtlich zu verfolgen. Aus diesen Dokumenten gehen zum Teil schwere

Menschenrechtsverletzungen und Missstände hervor. Die Veröffentlichung von

Dokumenten in Medien, einschließlich Onlinemedien, darf in einer freiheitlichen

Demokratie nicht bestraft werden. Eine Auslieferung von Assange zu diesem Zweck

ist inakzeptabel.

Die Haft und insbesondere die Isolierung des Gefangenen hat gravierende

Auswirkungen auf Assanges körperliche und geistige Gesundheit. Bei seiner

letzten Anhörung war er verwirrt und sich seiner Umstände nicht voll bewusst.

Sein Gesundheitszustand wurde auch von einer Reihe von Ärzten als sehr schlecht

eingestuft. Über sechzig Ärzte appellierten an die britische Regierung, Herrn

Assange in ein Krankenhaus zu überführen. Der UN-Sonderberichterstatter für

Folter stuft die Haftbedingungen als psychische Folter ein.

Als Vorsitzender der Piratenpartei Deutschland möchte ich diesem Appell meinen

Namen und den Namen des unterzeichneten Abgeordneten des Europäischen Parlaments

hinzufügen. Julian Assange braucht medizinische Versorgung, nicht Inhaftierung.

Wir fordern seine Freilassung, mindestens aber seine Verlegung in ein geeignetes

Krankenhaus. Bitte teilen Sie Ihrer Regierung unsere Eingabe mit.

Diesen Appell möchte ich um einen offiziellen Antrag auf ein persönliches

Treffen mit Julian Assange ergänzen.

Sebastian Alscher

Bundesvorsitzender Piratenpartei Deutschland

Dr. Patrick Breyer

Mitglied des Europäischen Parlaments

Quellen/Fußnoten: [1] http://ots.de/6gtlIJ

Pressekontakt:

Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Piratenpartei Deutschland

Pflugstraße 9A | 10115 Berlin

E-Mail: presse@piratenpartei.de

Web: www.piratenpartei.de/presse

Telefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76876/4459201

OTS: Piratenpartei Deutschland

Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell