Notwendige Ressourcen und Arbeitszeiten halbieren: Realität oder ein Unternehmertraum?

Das erste Global Sharing Economy Forum und die Gründungszeremonievon GLASE befürworten die Theorie der “doppelten Reduktion”.

Letzte Woche wurde das Global Sharing Economy Forum und die Gründungszeremonie

der Global Alliance of Sharing Economy (GLASE) in der österreichischen

Hauptstadt Wien erfolgreich beendet.

Das Thema des Forums war “Embracing the Great Sharing Economy”. Die heutige

Weltwirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Als Ergebnis wurde das

Konzept des “Great Sharings” vorgeschlagen, das neue Möglichkeiten bieten soll,

um eine nachhaltige Entwicklung der Weltwirtschaft zu ermöglichen. Auf dem

Global Sharing Economy Forum wurde auch der Vorschlag zur “doppelten

Reduzierung” gemacht, der auf der Annahme beruht, durch “Great Sharing” die

benötigten Ressourcen und Arbeitszeiten halbieren zu können.

Die Teilnehmer.

Daran teilgenommen haben hochrangige Persönlichkeiten: Junqing Lu

(geschäftsführender Vorsitzender von GLASE), Jun Ge (Generalsekretär von GLASE),

Boris Tadic (ständiger Vorsitzender von GLASE, ehemaliger Präsident Serbiens),

George Papandreou (ehemaliger Premierminister von Griechenland), José María

Figueres Olsen (ehemaliger Präsident Costa Ricas, erster CEO des

Weltwirtschaftsforums), Enrico Letta (Ko-Vorsitzender von GLASE, ehemaliger

Premierminister Italiens), Werner Faymann (ehemaliger Bundeskanzler

Österreichs), Paulo Sacadura Cabral Portas (Vizepräsident von GLASE, ehemaliger

stellvertretender Premierminister Portugals), John Russell Baird (ehemaliger

Außenminister Kanadas), Max Baucus (ehemaliger US-Botschafter in China), Wei Han

(Ko-Präsident von ToJoy), Xiangnong Cao (Senior Vice President von ToJoy) und

Xingyu Lu (Charity-Botschafter von GLASE).

Fengyun Lei, die Botschaftsrätin der chinesischen Botschaft in Österreich, war

ebenso mit dabei wie Nikolaus Schultze (Global Policy Director der

Internationalen Handelskammer), Ming Jiang (Präsident der China Business

Association), Peter Vesterbacka (Gründer von Angry Birds und Mitbegründer von

Education Finland und MobileMonday), William (Bill) Le Voir-Barry (Chief

Technology Officer of IBM Video Games) und April Rinne (Global Youth Leader of

World Economic Forum). Anwesend waren insgesamt mehr als 250 Personen aus der

ganzen Welt, darunter Prominente und Unternehmer aus vielen verschiedenen

Unternehmensbranchen.

Offizielle Gründung von GLASE.

GLASE wurde zudem auf gemeinsame Initiative von politischen und wirtschaftlichen

Führungskräften aus verschiedenen Ländern bei dem Treffen formell und somit

offiziell gegründet. Als globale Non-Profit-Organisation wird sich GLASE dafür

einsetzen, die gemeinsame Nutzung und Vernetzung von Ressourcen in der globalen

Geschäftswelt zu fördern und mit dem Konzept des “Great Sharings” zur

nachhaltigen Entwicklung der Weltwirtschaft beizutragen. Der ehemalige

australische Premierminister Kevin Rudd wurde zum ersten Vorsitzenden von GLASE

gewählt, und mehr als zwanzig weitere ehemalige Politiker aus anderen Ländern

nehmen ebenfalls Führungspositionen in der Allianz ein.

Kevin Rudd, ehemaliger Premierminister Australiens: “Da der rasante

technologische Wandel das Wachstum traditioneller Branchen herausfordert,

glauben wir, dass jeder Einzelne und jedes Unternehmen einen Mehrwert zu bieten

hat. Wir sind bestrebt, Unternehmen mit unterschiedlichem Hintergrund eine

Plattform für den Austausch von Ressourcen, Chancen und Erfolgen zu bieten. Hand

in Hand streben wir ein nachhaltiges neues Wirtschaftsmodell an, das es jedem

Mitglied der Wirtschaft ermöglicht, erfolgreich zu sein.”

Auf der Konferenz wurde auch eine spezifische Diskussion über die Richtung und

Entwicklung der Sharing Economy geführt. Moderator der Diskussion war José Maria

Figueres Olsen, Vorsitzender des GLASE Latin American Chapter, ehemaliger

Präsident Costa Ricas und erster CEO des Weltwirtschaftsforums.

Zukunft der Great Sharing Economy.

Während des Forums prophezeite der Generalsekretär der Allianz, Ge Jun, dass die

volle Entwicklung der Great Sharing Economy einen “doppelten Reduktionseffekt”

bewirken könnte. “Duale Reduktion” bedeutet, dass im Rahmen des neuen

Wirtschaftsmodells der allgemeinen großen Sharing-Wirtschaft die Welt eine

doppelte Steigerung bei der Nutzung von Ressourcen als auch der Effizienz

erleben wird. Dieses Modell wird den Austausch von Wissen, Fähigkeiten und

Mitteln fördern, die maximiert werden können, um Effizienz und Wertsteigerungen

zu erzielen. Letztendlich geht es darum, den weltweiten Verbrauch neuer

Ressourcen um 50 Prozent zu senken und gleichzeitig die Arbeitszeit zu

halbieren.

Die Idee dahinter ist, dass im Zeitalter der großen Sharing-Wirtschaft jeder

Ressourcen nach Bedarf nutzen kann, ohne sie zu besitzen. Nutzungsrechte können

zielgerichteter zugewiesen und potenziell kritische Ressourcen vollständig

genutzt werden. Gleichzeitig führt die Effizienzsteigerung zu einer Verkürzung

der Arbeitszeit, und die Menschen können ihre Zeit wieder in Innovation und Spaß

an interessanten Dingen investieren.

Der Vorschlag der “doppelten Reduktion” eröffnet uns nicht nur eine neue

Perspektive auf die globale nachhaltige Entwicklung und den Ressourcenschutz,

sondern bietet den Menschen auch einen neuen Weg aus dem globalen

Ressourcendilemma.

Neue Plattform.

Am Tag der Gründung von GLASE veröffentlichte der Generalsekretär der Allianz,

Ge Jun, die Global Great Sharing Cloud (GGSC), eine Online-Plattform für Social

Media, die es globalen Handelskammern und GLASE-Mitgliedsunternehmen ermöglicht,

barrierefrei zu interagieren und sich auszutauschen. Ge Jun kündigte auch an,

dass GLASE den Global Sharing Economy Leaders Summit in verschiedenen Städten

weltweit veranstalten wird, um die Zusammenarbeit und den gemeinsamen Erfolg

führender Unternehmen auf der ganzen Welt zu fördern. Darüber hinaus werden ein

internationales Beratungskomitee und ein Forschungsinstitut für die globale

gemeinsame Wirtschaft eingerichtet, um die Entwicklung der GLASE zu steuern und

zu unterstützen.

Als führendes praktizierendes Unternehmen des “Great Sharing”-Konzepts erhielt

die ToJoy Shared Holding Group aus China auf dem Forum große Aufmerksamkeit. Ge

Jun, der Global CEO von ToJoy, wurde zum Generalsekretär von GLASE ernannt. Er

sagte: “GLASE ist eine Plattform, auf der moderne Unternehmen ihr Potenzial

ausschöpfen können. Sie können Ressourcen, Mittel und die besten Talente für

jedes Projekt gemeinsam nutzen, so dass lokale Unternehmen über die

Landesgrenzen hinweg schnell wachsen können. GLASE ist wie ein Orchester, bereit

für das nächste Meisterwerk von Commercial Mozart.”

Der Hauptsponsor ToJoy.

ToJoy ist auch der Hauptsponsor dieser Veranstaltung. Nach 28 Jahren Entwicklung

hat sich ToJoy zu einer globalen Plattform für die Stärkung von Unternehmen mit

der Mission “Empower business, share happiness” entwickelt. Seit 2018 hat ToJoy

mehr als 130 Unternehmen aus den Startlöchern geholfen und ist Chinas größter

Unicorn-Unternehmensbeschleuniger geworden (Unicorn-Unternehmen sind Start-ups

mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde US-Dollar). In seiner

langjährigen Praxis hat ToJoy eine Reihe von bewährten und erfolgreichen

Geschäftsmodellen erforscht, die zeigen, dass die gemeinsame Nutzung von

Ressourcen und Geschäftsmöglichkeiten Verbindungen und Austausch ermöglichen

kann. Darüber hinaus verfügt ToJoy über viele unterstützende Dienstleistungen,

darunter Marketing, Vertrieb, Projektmanagement, Finanzierung,

Kapitalmanagement, IPO-Unterstützung, Business Intelligence etc. Sie stehen im

Einklang mit GLASEs “Great Sharing”-Philosophie. Eine große Anzahl

herausragender Unternehmen – wie DHC Software, Origin Water, Sousoushenbian und

Zhongshanghuimin – sind sukzessive in die globale Enterprise Empowerment

Plattform von ToJoy eingetreten. ToJoy ist bereits der größte

Unicorn-Beschleuniger in China und erfolgreich praktizierendes Unternehmen in

der Ära der großen Sharing-Wirtschaft.

Neues Kapitel.

Die Einberufung des ersten Global Sharing Economy Forum und die Gründung von

GLASE haben ein neues Kapitel der großen Ära der Sharing Economy eröffnet und

die Zusammenarbeit der globalen Geschäftswelt erweitert. Der Vorschlag der

Theorie der “doppelten Reduktion” bietet den Menschen einen neuen Weg, um aus

der gegenwärtigen globalen Ressourcenkrise herauszukommen. Wir haben Grund zu

der Annahme, dass auf Initiative von GLASE globale Politik und Wirtschaft

zusammenarbeiten können, um zu wachsen und schließlich eine “doppelte Reduktion”

zu erreichen.

