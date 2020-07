PIRATEN unterstützen Hannes Rockenbauch bei der OB-Wahl

Auf ihrer Kreismitgliederversammlung am 25.07.2020 entschied sich die Piratenpartei Stuttgart einstimmig dafür, Hannes Rockenbauch bei der Wahl zum Stuttgarter Oberbürgermeister zu unterstützen. Neben Rockenbauch hatten auch die beiden SPD-Kandidaten Martin Körner und Marian Schreier um eine Unterstützung durch die PIRATEN geworben.

Rockenbauch konnte mit seinem Programm überzeugen. [1] So will er die Stadt Stuttgart bis 2030 klimaneutral gestalten, ein ambitioniertes, aber wichtiges Ziel. Sein grüner Vorgänger Fritz Kuhn hatte diesbezüglich in den letzten 8 Jahren kaum Fortschritte gemacht. Wichtig sind für Rockenbauch auch soziale Themen. Stuttgart muss bezahlbaren Wohnraum anbieten, Kita-Plätze müsen ausgebaut und der ÖPNV zugänglicher gemacht werden. Der Bürgerhaushalt soll ein eigenes Budget bekommen, so dass über die Bürgermitbestimmung auch etwas erreicht werden kann. Im Bereich Gesundheit und Pflege will er Mitarbeiter besser entlohnen und Wohnraum zu fairen Konditionen schaffen. Damit liegt er ganz auf der Linie der Stuttgarter PIRATEN.

Bei der Gründung seiner Wahlinitiative am 28.07.2020 auf dem Stuttgarter Marktplatz lieferte Rockenbauch eine starke Vorstellung ab. [2] Dort schlossen sich die PIRATEN seiner Wahlinitiative an.

Quellen/Fußnoten

[1] https://rockenbauch.de/kategorie/mein_programm/

[2] https://www.facebook.com/hannes.rockenbauch/videos/1815787331906549/

