Plan International startet neue entwicklungspolitische Ausstellung / Dr. Gerd Müller und Toni Garrn übernehmen Schirmherrschaft für “Mission 2030”

Ausgeglichene Lebensverhältnisse, Chancengleichheit

sowie ein schonender Umgang mit Ressourcen – das sind einige der nachhaltigen

Entwicklungsziele, die sich die Weltgemeinschaft bis 2030 vorgenommen hat. Die

neue Erlebnisausstellung “Mission 2030 – Globale Ziele erleben” der

Kinderrechtsorganisation Plan International Deutschland hat die sogenannten

“Sustainable Development Goals” (SDGs) der Vereinten Nationen zum Thema und

zeigt Besucherinnen und Besuchern mit interaktiven Modulen deren Bedeutung. Im

Rahmen einer Preview-Veranstaltung im Bundesministerium für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) stellte die Kinderrechtsorganisation das

neue Ausstellungsprojekt heute der Öffentlichkeit vor.

“Nur die wenigsten wissen, wie sehr die nachhaltigen Entwicklungsziele unser

aller Leben betreffen. Das wollen wir ändern”, sagt Maike Röttger, Vorsitzende

der Geschäftsführung von Plan International Deutschland. “Wir laden

Besucherinnen und Besucher dazu ein, sich auf eine kurzweilige und lehrreiche

Weltreise zu begeben. Mit ,Mission 2030– können vor allem junge Besucherinnen

und Besucher die SDGs spielerisch kennenlernen und selbst aktiv werden.”

Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller: “Die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen

für eine nachhaltige Entwicklung ist unser Leitfaden. Alle UNO-Mitglieder haben

ihr zugestimmt – und nun müssen wir sie gemeinsam umsetzen. Dafür braucht es

jeden! Doch auch fünf Jahre nach Verabschiedung bleiben die 17 Ziele für viele

Menschen abstrakt. Plan International will das ändern und macht die Agenda 2030

insbesondere für junge Menschen anschaulich. Das ist wichtig. Denn auf sie kommt

es maßgeblich an, dass wir die nachhaltigen Entwicklungsziele erreichen. Die

Ausstellung Mission 2030 von Plan International hat daher unsere volle

Unterstützung.” Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller hat zusammen mit Toni

Garrn, internationales Model und Botschafterin des BMZ für die Gleichstellung

der Geschlechter (SDG 5), die Schirmherrschaft für “Mission 2030” übernommen.

Die Mitmachausstellung bietet neun interaktive Stationen, an denen das Publikum

die SDGs anhand von multimedialen Elementen kennenlernen kann. Gäste können

unter anderem die Rolle von Delegierten übernehmen und entscheiden, welche

gesellschaftlichen Entwicklungen für die Zukunft die besten sind. Besucherinnen

und Besucher reisen virtuell nach Ägypten, Ghana, Guatemala, Kambodscha,

Kolumbien und Timor-Leste sowie in die deutschen Großstädte Berlin und Hamburg.

Dort erklären jeweils junge Protagonistinnen und Protagonisten anhand von realen

Projektbeispielen die verschiedenen SDGs und ihre Umsetzung.

Erste Station der Ausstellung ist ab 1. März 2020 das “Museum am Schölerberg” in

Osnabrück. Es ist als Umweltbildungszentrum anerkannt und hat sich weit über die

Region hinaus einen Namen auch für entwicklungspolitische Bildungsthemen

erarbeitet. In Niedersachsen wird “Mission 2030” sechs Monate lang zu sehen

sein, bevor sie an einen neuen Standort weiterzieht.

Um global nachhaltige Strukturen zu schaffen, haben die Mitgliedstaaten der

Vereinten Nationen sich insgesamt 17 Ziele gesetzt, die in der Agenda 2030 für

nachhaltige Entwicklung festgehalten sind: Diese sollen von allen Entwicklungs-,

Schwellen- und Industriestaaten erreicht werden, sind unteilbar und bedingen

einander. Die SDGs richten den Fokus auf besonders benachteiligte und

diskriminierte Bevölkerungsgruppen, um die Welt gerechter, gesünder, friedlicher

und sozialer zu gestalten. Plan International engagiert sich besonders für

sieben der SDGs, die auch in der Ausstellung zu erleben sind – unter anderem

hochwertige Bildung, Gesundheit und Wohlergehen sowie Geschlechtergleichheit.

Die Kinderrechtsorganisation Plan International hat am zivilgesellschaftlichen

Prozess bei den Vereinten Nationen mitgewirkt, der 2015 zur globalen

Verabschiedung der SDGs geführt hat. Zur entwicklungspolitischen Bildungsarbeit

der Organisation gehört es auch, über die weltweiten Anstrengungen für mehr

Chancengleichheit und eine gerechtere Entwicklung zu informieren.

