Pleasure – Autobiografie einer Pionierin der anderen Art

Als sich die zwanzigjährige Ehe von Maggie Tapert ihrem Ende zuneigt, war sie bereit, ihre Flügel auszubreiten, um auf ihre eigene Reise aufzubrechen und sich selbst neu zu entdecken. Sie wagte sich in ein gefährliches Gebiet, ohne Karte und ohne wirklich eine Vorstellung davon zu haben, wie sie das sich anbahnende, Abenteuer überstehen sollte. Der neue Lebensabschnitt in ihren Sechzigern fühlte sich zutiefst beängstigend an, doch verwandelte sich bald in eine der erfolgreichsten Abschnitte im Leben von Maggie Tapert. Sie hat sich zur international bekannten Sexpertin, Pleasure Activistin und Erfinderin des ORGASMOBILES entwickelt. Seit mehr als zwanzig Jahren leitet sie einzigartige Rituale, Seminare und Workshops. Ihre Pionierarbeit im Bereich der weiblichen Sexualität basiert auf der Erkundung der eigenen Bedürfnisse, welche die Persönlichkeit stärkt und inneren Frieden finden lässt. In ihren 60ern musste sie eine neue und unbekannte Route entwerfen, die wahrhaftig ihre eigene war, denn gleichaltrige Frauen um sie herum waren keine Inspiration. Ihre Autobiografie erzählt genau diese Geschichte nach.

Maggie Tapert legt mit ihrem Buch „Pleasure“ diese gewagte und manchmal aufregende, aber wahre, erotische Geschichte vor. Die Autorin schreibt darin provokant, mitreißend, witzig, nachdenklich, bewegend – und ist dabei vor allem eins: sich selbst immer treu. Mit Direktheit und Wärme bricht sie Tabus und setzt sich über Konventionen hinweg, um möglichst vielen Frauen ihr Ziel eines Lebens voller Pleasure erfahrbar zu machen.

