Auf dieser Couch wurde Sex-Geschichte geschrieben / Ein besonderes Andenken an Erika Berger wird bei United Charity für den guten Zweck versteigert Sie brach zahlreiche Tabus und revolutionierte die Themen Sex und Erotik in der Öffentlichkeit: die 2016 verstorbene Moderatorin Erika Berger. United Charity, Europas größtes Auktionsportal für Kinder in Not, hat nun die einzigartige Möglichkeit, ein ganz besonderes Andenken an die legendäre Sex-Expertin zu versteigern: eines der Kultsofas, auf denen sie ihre RTL-Sendung „Eine Chance für […]

Teenagerschwangerschaften: Täglich bringen auf den Philippinen über 500 minderjährige Mädchen ein Kind zur Welt Jede zehnte Mutter auf den Philippinen ist bei der Geburt ihres ersten Kindes minderjährig. Und die Zahl der Teenager-Schwangerschaften steigt stetig an und ist die höchste in Südostasien. Über 500 Babys werden in dem Inselstaat täglich von Mädchen unter 19 Jahren zur Welt gebracht. Zwei Drittel der jungen Mütter stammen aus armen Verhältnissen. „Es mangelt […] Weiterlesen …

FREIE WÄHLER fordern mehr Personal für bayerische Frauenhäuser und Frauennotrufe Die #MeToo-Debatte um Alltagssexismus in Deutschland hat das Thema „Gewalt an Frauen“ erneut auf die politische Tagesordnung gehoben – und damit die Situation der Frauenhäuser und Frauennotrufe im wohlhabenden Bayern. Denen fehlt es massiv an Personal, kritisiert Eva Gottstein, frauenpolitische Sprecherin der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion: „Mehr als 140.000 Frauen werden jährlich Opfer körperlicher oder sexueller […] Weiterlesen …

10 Jahre: HIV-Übertragung unter Therapie ausgeschlossen THEMA/TERMIN: Am 30.1. jährt sich die erste wissenschaftliche Veröffentlichung zur Schutzwirkung der HIV-Therapie. Menschen mit und ohne HIV erinnern daran mit „Fliegenden Kondomen“ am Brandenburger Tor. Unter einer gut wirksamen Therapie ist HIV beim Sex nicht mehr übertragbar. Mit dieser Botschaft sorgte vor 10 Jahren, am 30. Januar 2008, die Eidgenössische Kommission für Aids-Fragen (EKAF) […] Weiterlesen …

Frühere Familienministerin Schröder warnt vor Auswüchsen der #MeToo-Debatte Die frühere Familienministerin Kristina Schröder (CDU) hat vor Auswüchsen der #MeToo-Debatte gewarnt. Der aktuellen ZEIT sagt sie: „Die Gefahr sehe ich derzeit: dass Männer zumindest in der Arbeitswelt gegenüber Frauen jedes Wort auf die Goldwaage legen.“ Sie selbst nehme es lieber hin und wieder in Kauf, „dass man sich mir mal mit tumbem Balzverhalten nähert, […] Weiterlesen …

AfD-Landtagsabgeordnete Dr. Christina Baum erteilt kategorische Absage an „Gender Mainstreaming“ und fordert konsequente Remigration statt Integration Ihre kategorische Ablehnung von unwissenschaftlichen Ideologieprojekten wie dem „Gender Mainstreaming“ brachte die AfD-Landtagsabgeordnete und sozialpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion, Dr. Christina Baum, einmal mehr bei ihrer Rede zum Doppelhaushalt 2018/2019 zum Ausdruck. Mittlerweile mit einem Budget von 400.000 Euro eingeplant, entpuppt sich der sogenannte „Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte Baden-Württemberg“ mehr und mehr als unverzeihlicher […] Weiterlesen …

STADA Gesundheitsreport 2017: Junge Erwachsene unterschätzen Ansteckungsgefahr von Geschlechtskrankheiten (FOTO) Welche Krankheiten können durch ungeschützten Sex übertragen werden? Was bedeutet Antibiotikaresistenz und gegen was helfen eigentlich Antibiotika? Welche Folgen kann Schlafmangel auf den Körper haben? Der STADA Gesundheitsreport 2017 „Nachhilfe nötig: Muss Gesundheit Schule machen?“ testet, wie gut das Gesundheitswissen der 18- bis 24-jährigen Deutschen wirklich ist. Das Ergebnis: Zwei Drittel der jungen Erwachsenen haben […] Weiterlesen …

Zeit für Kundalini – eine Geschichte über die Suche nach Gemeinschaft Wenn verschiedene Menschen aufeinander treffen, kann viel schief gehen, aber es können auch wunderbare Freundschaften und Beziehungen entstehen. Drei Männer, zwei Frauen und ein Androgyn wagen in dem vorliegenden Roman ein interessantes Experiment. Sie bilden eine Wohngemeinschaft, um ihre Horizonte zu erweitern und den Gefühlen der Leere und Einsamkeit zu entkommen. Die Suche nach Gemeinschaft […] Weiterlesen …

Maag: Schutz von Frauen vor sexueller Gewalt bleibt zentrales Anliegen Sexuelle Belästigung und Gewalt streng ahnden – im Inneren wie in der Auswärtigen Politik Am 25. November ist der Internationale Tag „NEIN zu Gewalt an Frauen“. Dazu erklärt die Vorsitzende der Gruppe der Frauen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karin Maag: „Die Mahnung des Internationaler Tages –NEIN zu Gewalt an Frauen– bleibt wichtig: In den letzten Jahren haben […] Weiterlesen …