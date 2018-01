Plenartagung des Europäischen Parlaments / 15. bis 18. Januar 2018 – Die Schwerpunkte

Paket „Saubere Energie“, Dual-Use-Güter,

Schutz der Fischbestände, Zukunft Europas: Debatte mit dem irischen

Premier Varadkar, Ratspräsidentschaft Bulgariens, Bilanz des

EU-Gipfels, Russische Propaganda in der EU und vieles mehr

Im Rahmen seiner Plenartagung vom 15. bis 18. Januar 2018 wird das

Europäische Parlament in Straßburg unter anderem die folgenden Themen

beraten:

Paket „Saubere und erneuerbare Energie“

Der Energieverbrauch muss bis 2030 um 40% gegenüber dem Niveau von

2005 gesenkt und der Anteil erneuerbarer Energien von 27% auf 35%

erhöht werden. So steht es in den Gesetzentwürfen, die am Montag zur

Debatte stehen und die Teil des Pakets „Saubere Energie“ sind, das

für die Vollendung der Energieunion von entscheidender Bedeutung ist

(Abstimmung: Mittwoch).

Besserer Schutz der Fischbestände, größere Flexibilität für

Fischer

EU-Vorschriften, die festlegen, wie, wo und wann in der EU

gefischt werden darf, stehen am Montag zur Debatte und am Dienstag

zur Abstimmung. Darunter fallen auch Beschränkungen und Verbote für

bestimmte Fanggeräte, Fangmethoden und den Fang bestimmter Arten.

Debatte zur Bilanz des Dezember-EU-Gipfels und zum Brexit

Die Ergebnisse des Treffens der EU-Staats- und Regierungschefs vom

14.-15. Dezember stehen am Dienstagvormittag im Zentrum einer Debatte

mit EU-Ratspräsident Donald Tusk.

Dual-Use-Güter: Schutz vor Spionage durch autoritäre Regime

Am Dienstag debattiert das Parlament darüber, ob die EU auch

Ausfuhren von Instrumenten für die digitale Überwachung kontrollieren

soll, deren Missbrauch laut der Gesetzesvorlage

Menschenrechtsverletzungen ermöglicht. (Abstimmung: Mittwoch)

Debatte zu den Protesten im Iran

Die Abgeordneten werden am Dienstagnachmittag mit der

EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini über die bedeutendsten

Proteste der Zivilbevölkerung des Iran seit fast einem Jahrzehnt

debattieren.

Schwerpunkte der Ratspräsidentschaft Bulgariens: Aussprache mit

Premier Borissov

Der bulgarische Premierminister Boyko Borissov wird den

Abgeordneten am Mittwochmorgen die Prioritäten der kommenden

EU-Ratspräsidentschaft vorstellen.

Debatte mit irischem Premier Varadkar über die Zukunft Europas

Der irische Premierminister Leo Varadkar ist der erste

EU-Regierungschef, der am Mittwochvormittag mit den

Europaabgeordneten über die Zukunft Europas debattiert. Dies ist die

erste einer Reihe von Plenardebatten mit Staats- und Regierungschefs

der EU über die Zukunft der Europäischen Union.

Russische Propaganda in der EU

Der Einfluss der russischen Propaganda auf die EU-Länder und die

mutmaßlichen Versuche Russlands, die Wahlen in einigen EU-Ländern

durch Fehlinformationen zu beeinflussen, stehen im Mittelpunkt einer

aktuellen Debatte am Mittwochnachmittag.

Weitere Tagesordnungspunkte: http://ots.de/9JHQi

Weiterführende Informationen:

Die gesamte Tagesordnung der Plenarwoche:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html

Die Plenartagung des Europäischen Parlaments und alle

Pressekonferenzen im Livestream:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/schedule

Webseite des Audiovisuellen Dienstes des EP (EN):

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

Aktuelle Informationen zur Plenarwoche bei Twitter:

https://www.twitter.com/Europarl_DE und

https://www.twitter.com/EPinDeutschland

Der Januar-Newsletter des Informationsbüros des Europäischen

Parlaments in Deutschland: http://ots.de/hSyLc

Pressekontakt:

Judit HERCEGFALVI | Presseattachée | Informationsbüro des

Europäischen Parlaments in Deutschland

Mobil: +49 177 323 5202 | Telefon: (+49) 030 – 2280 1080 |

E-Mail: judit.hercegfalvi@ep.europa.eu

Armin WISDORFF| Pressereferent | Europäisches Parlament Brüssel/

Straßburg

Mobil: +32 498 98 13 45 | Telefon in Brüssel: (+32) 2 28 40924 |

Telefon in Straßburg: (+33) 3 881 73780

E-Mail: presse-DE@europarl.europa.eu

Original-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuell