Plenartagung des Europäischen Parlaments / 2. bis 5. Juli 2018 – Die Schwerpunkte

EU-Mobilitätspaket, Reform der

Urheberrichtlinie, Reform des EU-Wahlrechts, Polnischer Premier

Morawiecki zur Zukunft Europas, Wechsel des Ratsvorsitzes:

bulgarischer Premier Borissov und der österreichische Bundeskanzler

Kurz im EP, strengere Grenzkontrollen für Nicht-EU-Bürger, EU-Fonds

für Verteidigungsindustrie und vieles mehr

Im Rahmen seiner Plenartagung vom 2. bis 5. Juli 2018 wird das

Europäische Parlament in Straßburg unter anderem über die folgenden

Themen beraten/ abstimmen:

Debatte über Ergebnisse des Juni-EU-Gipfels bei der

EU-Migrationspolitik

(http://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2018-07-02/0/)

Die Ergebnisse des EU-Gipfels vom 28. bis 29. Juni, auf dem die

Staats- und Regierungschefs eine Einigung über die Migrations- und

Asylpolitik der EU anstreben, werden am Dienstag im Mittelpunkt einer

Plenardebatte mit Ratspräsident Tusk und Kommissionspräsident Juncker

stehen.

Bulgarien übergibt EU-Ratsvorsitz an Österreich

(http://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2018-07-02/6/)

Der bulgarische Premierminister Boyko Borissov und der

österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz werden am Dienstagmorgen

mit den Abgeordneten und Jean-Claude Juncker in getrennten Debatten

über die Fortschritte bei der EU-Gesetzgebung im Rat diskutieren.

Mobilitätspaket

(http://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2018-07-02/4/)

Abstimmung über Reform des EU-Güterkraftverkehrs

Die Abgeordneten werden am Dienstag über neue Vorschriften für

eine bessere Durchsetzung des EU-Rechts, die Bekämpfung

unrechtmäßiger Praktiken im Güterkraftverkehr sowie die Entsendung

von Fahrern und deren Ruhezeiten debattieren. Abstimmung: Mittwoch.

Reform der Urheberrichtlinie: Mögliche Abstimmung über weiteres

Verfahren

(http://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2018-07-02/5/)

Am Montag wird der Beschluss des Rechtsausschusses für die

Verhandlungen mit dem Rat über die Urheberrechtsreform offiziell

verkündet. Die Abgeordneten können die Position des Ausschusses

anfechten und eine Abstimmung im Plenum verlangen. In diesem Fall

findet die Abstimmung am Donnerstag statt.

Plenardebatte mit polnischem Premier Morawiecki über die Zukunft

Europas

(http://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2018-07-02/1/)

Der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki ist der achte in

einer Reihe von EU-Staats- und Regierungschefs, der mit den

Abgeordneten und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker über die

Zukunft Europas debattiert. Die Aussprache findet am Mittwochmorgen

um 9:00 Uhr statt.

Endgültige Abstimmung über den ersten EU-Fonds für die

Verteidigungsindustrie

(http://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2018-07-02/2/)

Das erste EU-Programm zur Förderung der Innovation in der

europäischen Verteidigungsindustrie mit einem Budget von 500 Mio.

Euro für 2019-2020 steht am Montag zur Debatte und am Dienstag zur

Abstimmung.

Grenzsicherheit

(http://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2018-07-02/3/)

Strengere Kontrollen von Reisenden ohne Visumpflicht

Die Abgeordneten debattieren am Mittwoch über die neuen Regeln für

Nicht-EU-Bürger, die von der Visumpflicht befreit sind. Nach dem

neuen Europäische Reiseinformations- und Genehmigungssystem (ETIAS)

müssen sie ab 2021 vor der Einreise in die EU eine Reisegenehmigung

einholen. Reisenden, mit deren Einreise ein Sicherheitsrisiko, ein

Risiko der illegalen Einwanderung oder ein hohes Epidemierisiko

verbunden ist, wird der Zutritt zum Schengenraum verweigert.

Abstimmung: Donnerstag.

Modernisierung des EU-Wahlrechts

(http://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2018-07-02/7/)

Endgültige Abstimmung

Nach dem Beschluss des Rates vom 7. Juni über die Reform des

EU-Wahlrechts wird das Europäische Parlament die Änderungen

voraussichtlich am Mittwoch annehmen. Das Plenum stimmt über eine

Reform des EU-Wahlrechts ab, die auch eine Wiedereinführung der

Sperrklausen für die Europawahl in Deutschland beinhalten würde.

Welcher Schutz für die Privatsphäre unter dem

EU-US-Datenschutzschild?

(http://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2018-07-02/8/)

Wie wirksam die Schutzmaßnahmen unter dem EU-US-Datenschutzschild

sind, wollen die Abgeordneten in einer Debatte mit der EU-Kommission

am Mittwoch herausfinden. Abstimmung: Donnerstag.

Weitere Tagesordnungspunkte

(http://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2018-07-02/9/)

Weitere Themen auf der Tagesordnung

Weiterführende Informationen:

Die gesamte Tagesordnung der Plenarwoche:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html

Die Plenartagung des Europäischen Parlaments und alle

Pressekonferenzen im Livestream:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/schedule

Webseite der Multimediendienste des EP (EN):

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

Aktuelle Informationen zur Plenarwoche bei Twitter:

https://www.twitter.com/Europarl_DE und

https://www.twitter.com/EPinDeutschland

Der Juli-Newsletter des Verbindungsbüros des Europäischen

Parlaments in Deutschland: http://ots.de/g3wslG

