PM zum BKK Positionspapier: Gesunde Arbeit für Pflegekräfte – BKK fordern verpflichtende Maßnahmen

In einem heute veröffentlichten Positionspapier

fordert der BKK Dachverband die flächendeckende und verpflichtende

Einführung von betrieblichem Gesundheitsmanagement für Pflegekräfte

in allen Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, Altenpflege und

Rehabilitation. Immer wieder weisen Untersuchungen auf desolate und

gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen in der Pflege hin. Zeitnah

müssen daher Maßnahmen ergriffen werden, die es Pflegkräften

ermöglichen ihren Beruf so lange wie möglich und gesund auszuüben.

Damit können auch für Auszubildende und Berufsrückkehrer neue

Perspektiven eröffnet werden.

„Selbstverständlich müssen die in der Pflege Beschäftigten auch

angemessen bezahlt werden. Hierzu sieht der Koalitionsvertrag erste

Schritte vor. Doch dies ist nur eine Facette – mit Geld allein werden

wir dem Pflegekräftemangel nicht begegnen können“, sagt Franz Knieps,

Vorstand des BKK Dachverbandes. „Die Pflegeberufe müssen so attraktiv

ausgestaltet werden, dass Pflegekräfte ihre äußerst wichtige Aufgabe

möglichst zufrieden ausüben können. Ein systematisch implementiertes

betriebliches Gesundheitsmanagement liefert hierzu einen

entscheidenden Beitrag – dies ist auch eine Frage der Wertschätzung.

Die Konzepte liegen vor und sind wissenschaftlich als wirksam

evaluiert. Es gilt diese jetzt zeitnah umzusetzen.“

Dennoch betreiben weniger als die Hälfte der Einrichtungen ein

betriebliches Gesundheitsmanagement und dies, obwohl auch für

Arbeitgeber, die in die Gesundheit und damit Leistungsfähigkeit ihrer

Belegschaften investieren, durch die nachgewiesene Reduzierung von

Fehlzeiten wirtschaftliche Vorteile entstehen.

„Mit einem Obstkorb im Pausenraum alleine ist es nicht getan. Die

Betriebskrankenkassen fordern neben einer verpflichtenden

Implementierung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements, die

Initiierung einer bundesweiten Initiative „Gesunde Pflege“ die alle

beteiligten und verantwortlichen Akteure an einen Tisch holt, um

Lösungen schnell und zielgerichtet umzusetzen. Vertreter der

Pflegekräfte dürfen dabei selbstverständlich nicht fehlen. Wir werden

die Einrichtungen der Pflege nach Kräften und mit der Kernkompetenz

der Betriebskrankenkassen unterstützen“, so Franz Knieps.

Das Positionspapier zum Download:

www.bkk-dachverband.de/politik/positionspapiere/

Pressekontakt:

Andrea Röder

Stellvertretende Pressesprecherin

BKK Dachverband e.V.

Mauerstraße 85

10117 Berlin

TEL 030 27 00 406 302

Fax 030 27 00 406 222

andrea.roeder@bkk-dv.de

www.bkk-dachverband.de

Original-Content von: BKK Dachverband e.V., übermittelt durch news aktuell