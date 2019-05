Podcast-Reihe: Wahl-O-Mat für Familien zur EU-Wahl

Berlin/München 15.05.2019

Die Wahl zum Europäischen Parlament steht vor der Tür! Anlass für uns, ChorusArt Productions GmbH, zum Internationalen Tag der Familie anzukündigen, dass wir eine Podcast-Reihe zur EU-Wahl als Wahl-O-Mat für Familien veröffentlichen werden. Unter dem Motto „Ein Europa für ALLE Familien – Europa DIE Familie“ haben wir aus dem im Bundestag vertretenen Parteien aus dem demokratischem Spektrum die Spitzenkandidat*innen von Bündnis 90/Die Grünen, CDU/CSU, DIE LINKE, FDP und SPD eingeladen, um ihnen Gelegenheit zu geben, uns Wähler*innen zu zeigen, was die jeweilige Partei für Familien auf nationaler und auf europäischer Ebene tun wird. Des Weiteren werden auch überparteilich Vertreter*innen von Spitzenorganisationen mit ihren Forderungen an die politischen Vertreter*innen für das Europäische Parlament zu Wort kommen.

„Mit ChorusArt Productions GmbH haben wir ALLE Familien im Blick und mit der Podcast-Reihe ist uns gelegen, unseren Beitrag für Europa zu leisten. Wenn es uns gelingt, auch nur einen Nicht-Wähler*in zu aktivieren zur Wahl zu gehen und wenn durch die Podcast-Reihe das Ziel erreicht wird, dass sich der eine oder die andere deshalb für eine Partei aus dem demokratischen Spektrum entscheidet, dann haben wir unseren Beitrag pro Europa geleistet und unsere soziale Verantwortung als Unternehmer*innen wahrgenommen!“, so Rahel Fiona Juschka, Gesellschafterin und Geschäftsführerin von ChorusArt Productions GmbH.

„Ich freue mich, dass ChorusArt Productions GmbH die Idee einer Podcast-Reihe mit einem Wahl-O-Mat für Familien unter dem Motto „Ein Europa für ALLE Familien – Europa DIE Familie“ aufgreift und ich auch inhaltlich als Interviewpartnerin für den politischen Teil meine Expertise und Erfahrung einbringen kann.“, so Cornelia Spachtholz, Vorstandsvorsitzende des Verband berufstätiger Mütter e.V. (VBM). „Insbesondere diese EU-Wahl wird richtungsweisend für alle Familien in Europa sein. Frauenrechte sind auch Demokratiezeiger. Vor dem Hintergrund finde ich es um so wichtiger durch die Podcast-Reihe den Familien eine echte Entscheidungshilfe an die Hand zu geben!“ ist Spachtholz überzeugt.

Rahel Juschka und Cornelia Spachtholz rufen Familien zur Wahl auf und möchten mit der Podcast-Reihe den Familien ein besonderes Wahl-O-Mat-Format zur anstehenden EU-Wahl bieten. Weitere Infos zu den Interviewpartner*innen folgen ebenso wie zur Ausstrahlung der Podcast-Reihe! Es bleibt spannend!