Politik – BARRIEREFREI & KONKRET

Das Netzwerk Stiftsviertel St. Georg ermöglicht es den Bewohnern des Viertels sich parteienübergreifend und barrierefrei zu den Themen Gesundheit & Alter sowie Sicherheit & Wohnen zu informieren.

Fragen erwünscht! Das Stiftsviertel St. Georg ist ein Zusammenschluss der zwischen Berliner Tor, Steindamm, Lindenplatz und Lohmühlenpark ansässigen Institutionen und Stiftungen. Es bietet Wohnraum für über 600 Menschen und Arbeitsplätze. Zudem kommen täglich viele Menschen zu Besuch in unser Viertel: Gäste, Angestellte oder Studenten der HAW. Der Arbeitskreis Stiftsviertel St. Georg wurde 2017 gegründet, um die Menschen im Stiftsviertel über die Möglichkeiten, Angebote und Leistungen vor Ort zu informieren. Die Themen Wohnen, Gesundheit und Zusammenleben stehen dabei im Mittelpunkt.

Da St. Georg ein alterndes Viertel ist und die überwiegende Zahl der Bewohner der Stiftungen in ihrer Mobilität eingeschränkt sind entstand die Idee, die Politik direkt ins Haus zu holen. Dieser Einladung sind die Parteien gern gefolgt, am 30.01.2020 besteht zwischen 14:00 und 16:00 Uhr die Möglichkeit, sich hier vor Ort zu den konkreten Themen Gesundheit & Alter sowie Sicherheit & Wohnen zu informieren.

Angekündigt haben sich der ehemalige Senator Dietrich Wersich (CDU) wie auch die jetzigen Mitglieder der Hamburger Bürgerschaft: Ewald Aukes FDP, Markus Schreiber SPD, Farid Müller Bündnis 90/die Grünen, sowie die Fachsprecherin für Stadtentwicklungs-, Wohnungs- und Verkehrspolitik der Linken Frau Heike Sudmann. Weitere Bestätigungen stehen noch aus.

Bei Kaffee und Kuchen wird den Bewohnern des Stiftsviertels so ein gesellschaftliches Ereignis sowie Teilhabe ermöglicht. Durch diese gezielten und zentralen Aktionen vor Ort schafft das Netzwerk eine Gemeinschaft im Quartier. Zum Beispiel die Lernwohnungen der hier ansässigen Blindenstiftung. Für die sehbeeinträchtigten Bewohner und Bewohnerinnen der Lernwohnungen ist dieser Ort ein Schritt auf dem Weg in die Selbstständigkeit nach dem Elternhaus. Auch die Senioren aus dem Amalie-Sieveking-Stift und dem Heinrich-Sengelmann-Haus können so durch kurze Wege ohne Hürden partizipieren.