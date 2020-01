Postcode-Monatsgewinn für das Sauerland: Über 200 Sunderner erhalten zusammen eine Million Euro (FOTO)

Das Jahr startet mit einem Rekord: Die größte Gewinnergruppeseit Bestehen der Deutschen Postcode Lotterie teilt sich denJanuar-Monatsgewinn. Eine Million Euro gehen an 213 Gewinner: Vier davon teilensich eine halbe Million Euro im gezogenen Postcode 59846 SW und 209 Gewinnerfreuen sich über weitere 500.000 Euro in der dazugehörigen Postleitzahl 59846.Überrascht werden sie von Botschafterin Katarina Witt. Ebenfalls mit vor Ortsind gemeinnützige Organisationen aus der Region sowie die freiwilligeFeuerwehr.

Der gezogene Postcode 59846 SW gibt über 200 Sundernern am Samstag mächtig Grund

zu feiern, denn gemeinsam gewinnen sie eine Million Euro. Im gezogenen Postcode

nehmen vier Gewinner teil, teilweise mit bis zu drei Losen. Pro Los erhalten die

Postcode-Gewinner 62.500 Euro, insgesamt teilen sie sich eine halbe Million

Euro. Dank ihres gezogenen Postcodes gewinnen alle Teilnehmer in der

dazugehörigen Postleitzahl 59846 mit und bekommen 1.872 Euro pro Los. Alle

gemeinsam treffen sie sich am Samstag zur großen Gewinnerüberraschung auf dem

Rathausplatz in Sundern und enthüllen ihre Schecks zusammen mit Katarina Witt,

der Botschafterin der Soziallotterie. Ebenfalls mit vor Ort sind zwei der 392

Förderprojekte, die dank der Teilnehmer aus Nordrhein-Westfalen bereits

unterstützt werden: Steig auf e.V. sowie der Förderverein Wasser und Naturschutz

Arche Noah e.V.

Freudentränen und Jubelschreie: Katarina Witt überrascht die Gewinner in

Sundern:

“Ich bin schon von Anfang an als Botschafterin Teil der Deutschen Postcode

Lotterie. Es ist unfassbar zu sehen, wie die Soziallotterie in Deutschland

wächst und damit auch die Fördersumme für gemeinnützige Organisationen. Beim

allerersten Postcode-Monatsgewinn im Oktober 2016 gab es gerade mal zwei

Gewinner, die ich überraschen durfte – heute sind es hier in Sundern über

zweihundert. Dank der Teilnehmer konnten bereits 7,3 Millionen Euro allein in

NRW für den guten Zweck zur Verfügung gestellt werden.”

Glückwünsche vom Bürgermeister:

Sunderns Bürgermeister Ralph Brodel kann nicht persönlich vor Ort sein, lässt

aber dennoch seine Glückwünsche ausrichten: “So kann ich nur auf diesem Wege

allen Gewinnerinnen und Gewinnern meinen herzlichen Glückwunsch aussprechen, und

ich freue mich auch darüber, dass unsere Feuerwehr die Veranstaltung so

tatkräftig unterstützt. Damit zeigt sie auch einmal mehr, dass sie in allen

Situationen, ob gefährlich oder freudig, immer an der Seite unserer Bürgerinnen

und Bürger steht!”

Lose, die den Unterschied machen:

Der gute Zweck überzeugt die Teilnehmer der Deutschen Postcode Lotterie, denn

mit 30 Prozent ihrer Losbeiträge unterstützen sie soziale und ökologisch

nachhaltige Projekte in der Umgebung. Zu diesen Projekten zählen in

Nordrhein-Westfalen unter anderem Steig auf e.V., die sich mit

erlebnispädagogischen Angeboten für sozial benachteiligte Kinder, Jugendliche

und ihre Familien einsetzen, sowie der Förderverein Wasser und Naturschutz Arche

Noah e.V., der die Vermittlung des Wissens über die vielfältige Natur mit Freude

und Leidenschaft fördert.

Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten

wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner und

veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach

vorheriger Einwilligung.

Über die Deutsche Postcode Lotterie:

Die erste Ziehung der Soziallotterie, die sich für Mensch und Natur einsetzt,

fand im Oktober 2016 statt. Das Konzept ist einzigartig: Man spielt mit seinem

Postcode, der sich aus der Postleitzahl des Teilnehmers sowie einem Straßencode

zusammensetzt. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.000.000 Euro ausgeschüttet –

alle Lose im gewinnenden Postcode teilen sich 500.000 Euro und alle übrigen Lose

mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls. So gewinnen ganze Nachbarschaften

miteinander und tun zugleich Gutes.

30 Prozent von jedem Losbeitrag gehen an gute Zwecke in der Nähe der Teilnehmer.

Weil sie dabei sind, macht die Deutsche Postcode Lotterie einen wirklichen

Unterschied: Sie unterstützt deutschlandweit bereits knapp 1.700 Projekte mit

33,5 Millionen Euro. Ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth

entscheidet über die Auswahl der Projekte. Weitere Informationen unter:

www.postcode-lotterie.de/projekte.

Die Ziehung: Persönliche Gewinnbenachrichtigung Die monatliche Ziehung besteht

aus fünf Einzelziehungen. An diesen Ziehungen nehmen sämtliche gültigen Lose

teil und es gibt jeden Tag garantierte Gewinner. Erwerben kann man diese unter

www.postcode-lotterie.de oder unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 – 800

6680. Die Gewinner werden per Anruf, Brief oder E-Mail informiert. Die Teilnahme

ist ab 18 Jahren möglich. Die nächste Ziehung ist am 6. Februar.

