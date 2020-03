PR-Preis der DPRG 2020 sowie Mitgliederversammlung: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Berufsverband sagt Jubiläumsgala und Mitgliederversammlung ab

Die Verleihung des Internationalen Deutschen PR-Preises der DPRG 2020 wird nicht wie geplant am 23. April in Stuttgart stattfinden. Das teilten die Deutsche Public Relations Gesellschaft e.V. (DPRG) und der Organisator, der Medienfachverlag Oberauer, mit. Grund seien Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus.

“Es tut uns sehr leid”, sagt Norbert Minwegen, Präsident des ehrenamtlich geführten Verbandes. “Wir hatten uns riesig auf den 50. Geburtstag des PR-Preises gefreut. Nun bemühen wir uns in den kommenden Wochen darum, eine andere Form der Preisverleihung noch in 2020 auf die Beine zu stellen. Denn die Jury hat gearbeitet, und die Preisträger für dieses Jahr stehen fest. Den 50. Geburtstag feiern wir dann umso ausgelassener im Frühjahr 2021 nach.”

“Im Finale des diesjährigen PR-Preises der DPRG stehen 77 Nominierte mit durchweg exzellenten Kampagnen”, so Sebastian Vesper, Leiter des Berliner Büros des Medienfachverlags Oberauer. “Als Organisatoren bemühen wir uns darum, die harte Arbeit aller Einreicher und Jurymitglieder angemessen zu würdigen.”

Trophäen und Urkunden für vorbildliche Kommunikationskampagnen wird es also auch in diesem Jahr geben. Auch die Preise für die kommenden Generationen im PR-Beruf, der Junior Award und der Wissenschaftspreis der DPRG, werden vergeben. In welchem Rahmen und in welcher Form das genau geschieht, wollen DPRG und Oberauer vor Ostern bekannt geben. Bisher erworbene Tickets für die Preisverleihung am 23.04.2020 werden durch den Medienfachverlag Oberauer storniert und zurückerstattet.

“Als berufliches Netzwerk der Kommunikatorinnen und Kommunikatoren leisten wir selbstverständlich unseren solidarischen Beitrag zur Verlangsamung der Infektionskette und verzichten auf unsere Gala. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben”, so Minwegen.

Die für den 23.04.2020 geplante Mitgliederversammlung der DPRG in Stuttgart wird ebenso verschoben und findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. “Die Entwicklung ist aktuell völlig unkalkulierbar. Daher betrifft die Verschiebung alle unsere geplanten Veranstaltungen – vom Stammtisch bis zu Unternehmensbesuchen oder Workshops. Einige andere Veranstaltungen konnten wir erfolgreich virtualisieren, und unsere Mitglieder haben darauf super kreativ und kommunikationsstark reagiert.”

Mit ihrem seit 1970 verliehenen PR-Preis will die DPRG Nutzen stiften, Inspiration schaffen und gute Kommunikationsarbeit würdigen. Veranstalter im Auftrag des Berufsnetzwerks ist der Medienfachverlag Oberauer. Der Internationale Deutsche PR-Preis der DPRG wird unterstützt von Daimler als Hauptsponsor sowie von Unicepta, Voith, Adidas, Bosch, Deutsche Post DHL Group, Fraport, Klenk & Hoursch, Siemens, und der Sparkasse KölnBonn.

