Presseeinladung zur Pressekonferenz „Vertrauen in die Demokratie stärken“/ Deutsche Bischofskonferenz und Rat der EKD stellen Gemeinsames Wort vor

Ein Jahrzehnt nach dem Erscheinen des Gemeinsamen

Wortes „Demokratie braucht Tugenden“ haben die Deutsche

Bischofskonferenz und der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland

(EKD) ein neues Gemeinsames Wort zum Thema Demokratie erarbeitet. Mit

ihrem Gemeinsamen Wort „Vertrauen in die Demokratie stärken“ wollen

die Kirchen den freiheitlich-demokratischen Verfassungsstaat stützen

und stellen Konsequenzen für politisches Handeln zur Diskussion, um

das Vertrauen in die Demokratie zu stärken. Die Kirchen bekennen sich

ausdrücklich zur Mitverantwortung für unsere Demokratie als

politische Lebensform der Freiheit. Zur Vorstellung dieses Textes

laden die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in

Deutschland zu einer Pressekonferenz ein am

Donnerstag, 11. April 2019,

um 13.00 Uhr

in der Katholischen Akademie,

Hannoversche Str. 5, 10115 Berlin.

Als Gesprächspartner stehen zur Verfügung:

– Prof. Dr. Reiner Anselm (München), Vorsitzender der Kammer für

Öffentliche Verantwortung der EKD,

– Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck (Essen), Vorsitzender der

Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen der

Deutschen Bischofskonferenz,

– Prof. Dr. Tine Stein (Göttingen), Mitglied der Ökumenischen

Arbeitsgruppe zur Erarbeitung des Gemeinsamen Wortes zur

Demokratie,

– Prof. Dr. Eva Senghaas-Knobloch (Bremen), Mitglied der

Ökumenischen Arbeitsgruppe zur Erarbeitung des Gemeinsamen

Wortes zur Demokratie

Interessierte Medienvertreter sind gebeten, sich für dieses

Pressegespräch bis zum 8. April 2019 bei der Pressestelle der

Evangelischen Kirche in Deutschland mit einer formlosen E-Mail an

presse@ekd.de anzumelden.

