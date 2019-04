Professionelle Betreuung für Privathaushalte, schließt Lücke zwischen fehlenden Kitaplätzen und Fachkräftemangel.

1989 im schönen Saarland geboren und seit dem Jahr 2000 wohnhaft in Düsseldorf.Jan- Michael Ollmann leistete nach seinem Abitur seinen Zivildienst bei der Diakonie Düsseldorf. Im Anschluss durchlief er eine Erzieherausbildung und studierte Sozialmanagement. Bis jetzt leitete er bereits zwei soziale Einrichtungen und ist Vorstandsmitglied in einem mittelständischen Betreuungsunternehmen. Voller Energie und dem Wissen über die Missstände im sozialen Bereich, wie z.B. fehlende Kita Plätze, mangelndem Personal und zahlreichen Gefahren auf Betreuungsportalen, gründete er bestnannies.de, eine Vermittlungsagentur von erfahrenen Nannies und Babysittern. Er ist davon überzeugt, wir können das definitiv besser. Wir wollen unseren Kunden Sicherheit, Lebens- und Betreuungsqualität und Zufriedenheit bieten. Kombiniert mit Zeitwohlstand und dem Einsatz einer Nanny können Sie als Eltern Ihren Alltag outsourcen.

Das Auswahlverfahren nach erfahrenen Nannies ist sehr genau und streng. Die Aufnahmerate ist gering, denn bestnannies.de will nur das allerbeste Betreuungspersonal für ihre Kunden. Unsere Nannies sind erfahren, engagiert und zuverlässig und passen sich den Vorstellungen und Wünschen der Eltern jederzeit an, um Ihren Kindern eine tolle Betreuung bieten zu können, so Ollmann.

Wir wissen zu gut, wie schwierig es für Eltern ist, die passende Nanny für Ihr Kind zu finden. Über diverse Portale gibt es eine Vielzahl an Babysitter und Nanny-Anzeigen. Doch genau so groß ist die Spanne zwischen Qualität und 0815. Das eigene Kind ist für Sie als Eltern, das größte Gut und der Mittelpunkt Ihres Lebens. Für das Betreuungspersonal bedeutet dies eine hohe Verantwortung, gekoppelt mit hohen Ansprüchen Ihrerseits. Bestnannies.de ist davon überzeugt, dass nur gut ausgebildetes und erfahrenes Personal für Sie und Ihr Kind in Frage kommen kann. Unsere Vision sind glückliche Eltern und noch viel mehr ein glückliches Kind, dass sich bei seiner Nanny geborgen und sicher fühlen kann. Eine Nanny für Ihr Kind ist mehr als nur eine Nanny, sie wird Teil des Familienlebens und wird ebenfalls eine wichtige Bezugsperson. Jan Ollmann setzt dementsprechend beim Screening so hohe Maßstäbe an, dass Sie sicher sein können, dass bestnannies.de nur das beste Personal für ihr Kind vermittelt.