Saarbrücker Zeitung: Russland-Beauftragter Wiese sieht Wahl in der Ukraine als „Sieg der Demokratie“ – Selenskyi „hat eine Chance verdient“

Der Russland-Beauftragte der

Bundesregierung, Dirk Wiese (SPD), hat die Wahl in der Ukraine als

„Sieg der Demokratie“ gewürdigt. „Die Bürger hatten eine echte Wahl

und jetzt gibt es einen friedlichen Machtwechsel. Das ist in den

Staaten der ehemaligen Sowjetunion nicht gerade Standard“, sagte

Wiese der „Saarbrücker Zeitung“ (Dienstagausgabe). Den großen Sieg

Wolodymyr Selenskyis erklärte Wiese als eine Entscheidung „gegen

verfestigte Strukturen“. Die große Mehrheit habe jemanden Neues und

Unverbrauchtes an der Spitze haben wollen. Die Bundesregierung werde

mit Selenskyi genauso kooperieren wie mit Amtsvorgänger Petro

Poroschenko. „Selbstverständlich, er ist der gewählte Präsident der

Ukraine“, sagte Wiese. „Und er hat sehr klar gemacht, dass er die

Orientierung Richtung Europa fortsetzen will.“ Ohne Mehrheit im

Parlament werde der Start des neuen Präsidenten sicher nicht einfach

werden, sagte Wiese, und fügte hinzu: „Selenskyi hat eine Chance

verdient.“ Dass Bundeskanzlerin Angela Merkel letzte Woche

Poroschenko im Kanzleramt empfangen hatte, kritisiert Wiese nicht

offen, sagte aber: „Nach meiner Ansicht wäre es durchaus

überlegenswert gewesen, vor der Stichwahl beide Bewerber zu treffen.“

