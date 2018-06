Projekt „SchokoFair – Stoppt Kinderarbeit!“ aus Düsseldorf gewinnt Goldene Göre des Deutschen Kinderhilfswerkes (FOTO)

Das Projekt „SchokoFair – Stoppt Kinderarbeit!“ aus Düsseldorfgewinnt die Goldene Göre des Deutschen Kinderhilfswerkes. DieGewinner können sich über ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Eurofreuen. Mit der Goldenen Göre werden Projekte ausgezeichnet, beidenen Kinder und Jugendliche beispielhaft an der Gestaltung ihrerLebenswelt mitwirken. Deutschlands renommiertester Preis für Kinder-und Jugendbeteiligung ist mit insgesamt 12.000 Euro dotiert und wurdeheute im Europa-Park in Rust verliehen.

„SchokoFair – Stoppt Kinderarbeit!“ ist ein Projekt von

Schülerinnen und Schülern der Maria-Montessori-Gesamtschule

Düsseldorf, das bereits seit fast zehn Jahren besteht. In jedem

Schuljahr übernehmen Schülerinnen und Schüler Verantwortung für

dieses Kinderrechteprojekt, das sich für Kinder einsetzt, die auf

Kakaoplantagen arbeiten müssen. Ziel ist es, immer mehr Menschen über

die Verletzung der Kinderrechte auf den Kakaoplantagen zu

informieren, für einen fairen Handel zu werben, selbst nachhaltig zu

konsumieren und sich für bessere Gesetze zum Schutz der Kinder

einzusetzen. Außerdem setzen sich die Schülerinnen und Schüler dafür

ein, dass an den Börsen nicht mehr mit Nahrungsmitteln spekuliert

werden darf.

Den 2. Platz belegte das Projekt „Gemeinsame Neugestaltung der

Heimordnung“ aus Bopfingen, das ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro

erhielt. Das Projekt „Just do it!“ aus Bad Bentheim errang den 3.

Platz und gewann damit 1.500 Euro. Über den mit 1.000 Euro dotierten

„Europa-Park JUNIOR CLUB Award“ und den mit 500 Euro dotierten 4.

Platz freute sich das Projekt „Beteiligung hält fit“ aus Weil am

Rhein. Die weiteren mit 500 Euro dotierten 4. Plätze gingen an

Projekte aus Hösbach und Wittstock. Die Preisträger wurden durch den

Kinder- und Jugendbeirat des Deutschen Kinderhilfswerkes als

Kinderjury ermittelt.

„Die Schülerinnen und Schüler zeigen ein tolles Engagement, das

uns nachhaltig beeindruckt hat. Sie tauchen tief in die komplizierte

Materie des weltweiten Handels mit Lebensmitteln ein und lassen sich

bei ihrer Arbeit auch nicht von großen Konzernen beirren. Mit ihrer

Sachkenntnis sind sie in der Lage, kritisch nachzuhaken und sich so

für die Kinder auf den Kakaoplantagen einzusetzen“, betonte die

17-jährige Gerda Krull, Mitglied der Kinderjury der Goldenen Göre.

„Es liegt mir sehr am Herzen, das Engagement von Kindern und

Jugendlichen in Deutschland zu fördern. Die Projekte, die es bei der

Goldenen Göre in die Endrunde im Europa-Park geschafft haben,

zeichnen sich durch großen Einsatz, Hingabe und Kreativität aus. Das

beeindruckt mich sehr“, betonte Miriam Mack, Botschafterin des

Deutschen Kinderhilfswerkes.

„Alle sechs Finalisten engagieren sich vorbildlich und mit großer

Ausdauer für ihre Ziele und hatten eine tolle Bewerbung abgeliefert.

Deshalb war die Wahl der Siegerprojekte für die Jury ein hartes Stück

Arbeit. Mit der Ehrung würdigt das Deutsche Kinderhilfswerk die

großartigen Leistungen und Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen

und möchte ihnen die Öffentlichkeit geben, die sie für ihr Engagement

verdienen“, erklärte Nathalie Schulze-Oben, Vorstandsmitglied des

Deutschen Kinderhilfswerkes.

Die nominierten Projekte wurden zu dem Aufenthalt im Rahmen der

Goldenen Göre vom Europa-Park eingeladen. Die Goldene Göre wurde

durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

gefördert.

Weitere Informationen und Rückfragen:

Uwe Kamp, Pressesprecher

Telefon: 030-308693-11

Mobil: 0160-6373155

Fax: 030-308693-93

Mail: presse@dkhw.de

Internet: www.dkhw.de und www.facebook.com/dkhw.de

Twitter: @DKHW_de

Original-Content von: Deutsches Kinderhilfswerk e.V., übermittelt durch news aktuell