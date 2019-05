Prominente und Verbände für Kinderrechte ins Grundgesetz

Zahlreiche Prominente, Verbände und Organisationen

machen sich in einer gemeinsamen Aktion für die Verankerung von

Kinderrechten im Grundgesetz stark. Dazu werden sie morgen im Vorfeld

des 70. Jahrestages des Grundgesetzes unter den Hashtags #kigg19 und

#KinderrechteinsGrundgesetz eine entsprechende Forderung in sozialen

Medien wie Facebook, Twitter und Instagram posten. An der Aktion

beteiligen sich u.a. die Fernsehmoderatorinnen Nazan Eckes und Enie

van de Meiklokjes, Schauspieler Dietmar Bär und die ehemalige

Boxweltmeisterin Regina Halmich. Außerdem werden morgen mehr als 50

Verbände und Organisationen ihre Forderung nach Kinderrechten im

Grundgesetz in sozialen Medien bekräftigen, darunter das Deutsche

Kinderhilfswerk, der Paritätische Gesamtverband, die

Volkssolidarität, die Stiftung Digitale Chancen, der Deutsche

Bundesjugendring, PLAN International Deutschland, der Berufsverband

der Kinder- und Jugendärzte, der Bundeselternrat, der

Kinderschutzbund und das internationale Kinderhilfswerk UNICEF. Die

vollständige Liste der Verbände und Organisationen sowie konkrete

Gründe für die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz und der

Aufruf zum Mitmachen sind unter www.dkhw.de/kigg19 zu finden. Hier

wird außerdem ab morgen eine Auswahl der Statements auf den sozialen

Medien präsentiert.

Nach Ansicht der Prominenten und Verbände fehlt im Grundgesetz

bislang der Gedanke, dass Kinder gleichberechtigte Mitglieder unserer

Gemeinschaft, eigenständige Persönlichkeiten mit eigener Würde und

dem Anspruch auf Anerkennung ihrer Individualität sind. Kinderrechte

im Grundgesetz sollten deshalb vor allem den Vorrang des Kindeswohls,

Beteiligungsrechte für Kinder und Jugendliche sowie Entwicklungs-

bzw. Entfaltungsrechte der kindlichen Persönlichkeit absichern.

„Wir sind nur noch einen kleinen Schritt von der Aufnahme von

Kinderrechten im Grundgesetz entfernt. Die Arbeit der im letzten Jahr

eingesetzten Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die einen Vorschlag für eine

entsprechende Grundgesetzänderung vorlegen soll, steht kurz vor dem

Abschluss. Dabei kommt es entscheidend darauf an, mit guten

Formulierungen die Position der Kinder im deutschen Rechtssystem zu

stärken und so ein klares Signal für mehr Kinderfreundlichkeit in

Deutschland zu setzen. Fast 30 Jahre nach Verabschiedung der

UN-Kinderrechtskonvention durch die Vereinten Nationen muss sich das

Prinzip dieser Konvention auch im Grundgesetz wiederfinden. Kinder

sind keine kleinen Erwachsenen, sie brauchen über die allgemeinen

Grundrechte hinaus besondere Rechte. Dafür werben wir nicht nur mit

dieser Aktion, sondern auch in den nächsten Wochen und Monaten mit

weiteren Aktivitäten und Initiativen“, betont Thomas Krüger,

Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes.

Ein im Auftrag des Deutschen Kinderhilfswerkes im letzten Jahr

vorgelegtes Rechtsgutachten hatte sich für die explizite Aufnahme von

Kinderrechten im Grundgesetz ausgesprochen. Die Gutachter kamen zu

der Einschätzung, dass die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in

Deutschland durch die aktuelle Rechtslage nicht abgesichert sei. So

bestehe ein erhebliches Umsetzungsdefizit in Rechtsprechung und

Verwaltung, da die Kinderrechte durch eine völkerrechtsfreundliche

Auslegung des Grundgesetzes oder eine Kombination mit anderen

Verfassungsnormen erst kompliziert hergeleitet werden müssen. Deshalb

würden eindeutige Formulierungen im Grundgesetz zum besseren

Verständnis und zu mehr Rechtssicherheit beitragen, so dass eine

angemessenere Berücksichtigung von Kinderrechten durch Gerichte, die

Verwaltung und den Gesetzgeber zu erwarten sei. Das „Gutachten

bezüglich der Aufnahme eines ausdrücklichen Kindergrundrechts in das

Grundgesetz vor dem Hintergrund der Maßgaben der Kernprinzipien der

UN-Kinderrechtskonvention“ kann unter http://ots.de/r8ZSOR

heruntergeladen werden.

Weitere Informationen und Rückfragen:

Uwe Kamp, Pressesprecher

Telefon: 030-308693-11

Mobil: 0160-6373155

Fax: 030-308693-93

Mail: presse@dkhw.de

Internet: www.dkhw.de und www.facebook.com/dkhw.de

Twitter: @DKHW_de

Original-Content von: Deutsches Kinderhilfswerk e.V., übermittelt durch news aktuell