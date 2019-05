Oana Nechiti grillt den Henssler für Kinder in Not

Am 5. Mai erspielte die Tänzerin und Choreografin 1.000 Euro in der TV-Kochshow „Grill den Henssler“ für das rumänische Kinderdorf „Satul de Copii“ der hessischen Stiftung Kinderzukunft. Die Stiftung versorgt rund 95 Kinder im Alter von 3 bis 18 Jahren, die aus verschiedenen Gründen nicht bei ihren Eltern leben können, mit gesunden Mahlzeiten im Kinderdorf in Timişoara. Ein großes Problem Rumäniens sind die zahllosen Straßenkinder. Viele von ihnen sind aus Heimen geflohen oder stammen aus Familien, die aufgrund der desolaten wirtschaftlichen und sozialen Situation kaum noch für die Ernährung, geschweige denn für die Ausbildung ihrer Kinder aufkommen können. „Rumänien ist mein Geburtsland und in Timişoara habe ich die Schauspiel- und Choreografieschule besucht. So kenne ich die Situation vor Ort selbst nur zu gut – das Wohl der rumänischen Kinder ist mir also eine ganz besondere Herzensangelegenheit. Ich möchte persönlich einen Beitrag dazu leisten, die Zukunft der Mädchen und Jungen zu verbessern und bin daher glücklich, die eindrucksvolle Arbeit der Stiftung Kinderzukunft als Botschafterin zu unterstützen“, so Oana Nechiti, auch bekannt aus den TV-Shows „Let’s Dance“ und „Deutschland sucht den Superstar“. Die Mädchen und Jungen in dem Kinderdorf freuen sich und sind über die Spende und das Engagement von Frau Nechiti sehr dankbar. Das Kinderdorf „Satul de Copii“ existiert seit 1994. In den drei Kinderdörfern der Stiftung Kinderzukunft in Rumänien, Guatemala sowie Bosnien und Herzegowina erhalten hilfsbedürftige Mädchen und Jungen neben einem sicheren Zuhause und einer lebensnotwendigen Grundversorgung auch eine fundierte Schul- und Berufsausbildung. Damit erhalten sie eine tragfähige Basis für ein Leben ohne Armut.