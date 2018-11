Rainer van Raemdonck: Erneut Anschlag auf AfD-Bürgerbüro (FOTO)

In den frühen Morgenstunden des 01.11.2018 wurde durch dreivermummte Täter das Bürgerbüro des AfD-Landtagsabgeordneten Dr.Rainer van Raemdonck angegriffen.

Gegen 04.10 Uhr warfen Unbekannte mehrere Eier an die

Fensterscheiben, beschmierten das Glas mit Schriftzügen und wickelten

mehrere Toilettenpapierrollen um die Griffe der Eingangstür und

nahestehende Bäume. Besonderes Augenmerk der herbeigerufenen

Kriminalpolizei lag allerdings auf einer pulverartigen Substanz, die

von den Tätern in den Briefkasten gefüllt wurde.

Da es sich bei dem Pulver um einen gesundheitsschädlichen Stoff

handeln könnte, rückte die Feuerwehr mit mehreren Einsatzwagen an und

hat den kompletten Straßenzug abgesperrt. Das Pulver wurde

schließlich von Gefahrstoffexperten der Brandenburgischen Feuerwehr

untersucht, ein Ergebnis steht zum jetzigen Zeitpunkt noch aus.

Dr. Rainer van Raemdonck erklärt dazu:

„Ich bin zuversichtlich, dass die Ermittlungen der Polizei zur

Ergreifung der Täter führen, damit diese mit der gesamten Härte des

Gesetzes bestraft werden können. Es ist nun endlich an der Zeit,

linksextremer Gewalt auch von Seiten der Regierung vehement

entgegenzutreten. Dazu zählt zum Beispiel auch, sämtliche

Fördermittel des Landes Brandenburg an Vereinigungen, die solche

Taten insgeheim gut heißen und sich dem so genannten „Kampf gegen

rechts“ verschrieben haben, zu streichen.“

Das Bürgerbüro in Falkensee war in der Vergangenheit schon

mehrmals Ziel von linksextremen Anschlägen. Zuletzt wurden zwei

Fensterscheiben zerstört.

Pressekontakt:

Detlev Frye

Telefon (0331) 966-1880

E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.de

Zur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:

https://www.presseportal.de/nr/130777

Soziale Medien:

Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktion

Im Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.de

Bei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBB

Bei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/

Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell