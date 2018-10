rbb-exklusiv: Bouffier macht GroKo-Streit für Umfragewerte verantwortlich

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier

(CDU) hält den Ausgang der Wahl in Hessen nicht entscheidend für

mögliche Neuwahlen auf Bundesebene.

Das sagte er im ARD-Mittagsmagazin am Freitag. „Ich schätze

Annegret Kramp-Karrenbauer, aber an dieser Stelle folge ich ihrer

Beurteilung nicht“, so Bouffier. Er sehe sich bundespolitisch nicht

unter Druck. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte

sich am Donnerstag zu möglichen Neuwahlen geäußert. Diese würden

rasch folgen, sollten die schlechten Ergebnisse für CDU und SPD in

Hessen zu einem Bruch der großen Koalition auf Bundesebene führen,

sagte Kramp-Karrenbauer bei einer Veranstaltung der Frankfurter

Volksbanken.

Bouffier machte den schwelenden Konflikt zwischen Union und SPD

auf Bundesebene jedoch verantwortlich für die schlechten Umfragewerte

der CDU in Hessen. „Wir haften für ein Erscheinungsbild der großen

Koalition auf Bundesebene.“ Mit der Politik der hessischen CDU habe

es nichts zu tun, dass der Partei ein Verlust von bis zu zehn Prozent

vorhergesagt wird, so der Ministerpräsident.

In Hessen wird am Sonntag gewählt. Die momentane schwarz-grüne

Regierung könnte ihre Mehrheit verlieren. Die CDU lag in letzten

Umfragen teilweise unter 30 Prozent. SPD und Grüne waren mit etwa 20

Prozent fast gleichauf, die Sozialdemokraten könnten bis zu zehn

Prozent verlieren. Auch für eine Koalition aus CDU und SPD würde es

den aktuellen Umfragen zufolge in Hessen nicht reichen.

