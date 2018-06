rbb-exklusiv: Bürgerämter verfehlen 14-Tage-Ziel

Sperrfrist: 29.06.2018 06:00

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.

Berlins Bürgerämter können die versprochene Wartezeit von

höchstens 14 Tagen für einen Termin nicht garantieren.

Nach Angaben der Innenverwaltung wurde dieses erklärte Ziel der

Koalition Mitte Juni nur zu 85 Prozent eingehalten. In

Charlottenburg-Wilmersdorf liegt zum Beispiel die durchschnittliche

Wartezeit derzeit bei gut vier Wochen. Eine Abfrage des rbb in allen

zwölf Berliner Bezirken ergab unter anderem, dass trotz einer

deutlich verbesserten Personalausstattung die Reserven immer noch

nicht ausreichen, um das 14-Tage-Ziel durchgehend einzuhalten.

Nach Angaben der Innenverwaltung arbeiten in den Berliner

Bürgerämtern heute zwar rund 100 Mitarbeiter mehr als Ende 2016.

Allerdings berichten die Bezirke von hohen Abwesenheitsquoten. So

waren in Marzahn-Hellersdorf und Friedrichshain-Kreuzberg im

Durchschnitt rund ein Drittel der Arbeitsplätze nicht besetzt,

Lichtenberg meldete eine Abwesenheitsquote von 48 Prozent. Die

wichtigsten Gründe seien neben Urlaub, Elternzeiten, Fortbildungen

und Vertretungen die Abwesenheiten wegen Krankheit.

Um sein Ziel dauerhaft zu erreichen will der Senat allerdings

keine weiteren Stellen schaffen, sondern setzt auf optimierte

Verfahren innerhalb der Bürgerämter und eine komfortablere

Terminbuchung. Viele Bürger verzichten inzwischen auf einen Termin

und gehen unangemeldet ins Bürgeramt. Der Anteil der Spontankunden

liegt nach Angaben der Bezirke oft über einem Drittel. In

Charlottenburg-Wilmersdorf wird fast die Hälfte der Kunden ohne

vorherigen Termin bedient.

