rbb exklusiv: Gabriel räumt Defizite bei Wahrnehmung seines Abgeordnetenmandats ein

Ex-Außenminister Gabriel räumt Defizite bei

Wahrnehmung seines Abgeordnetenmandats ein. Schlechte

Anwesenheitsdisziplin auch bei Linken und AfD

Bundestagsabgeordnete von Linken und AfD fehlen bei den besonders

wichtigen namentlichen Abstimmungen im Parlament wesentlich häufiger

als Abgeordnete aus anderen Fraktionen. Dies geht aus einer Analyse

des ARD-Politikmagazins Kontraste hervor, bei der sämtliche 40

namentliche Abstimmungen in dieser Legislaturperiode ausgewertet

wurden.

Bundestagsabgeordnete der Linken fehlen demnach mit 13,84 Prozent

am häufigsten, gefolgt von der AfD mit 9,24 Prozent. Die Werte der

weiteren vier Fraktionen bewegen sich zwischen 6 und 7 Prozent

(CDU/CSU 6,07%, FDP 6,44%, Bü90/Grüne 6,57%, SPD 7,43%) und

entsprechen damit laut einem Statistiker einem normalen Maß an

Abwesenheit. Fehltage aufgrund von Krankheit verteilen sich laut

Statistik-Experten auf alle Fraktionen gleich, so dass es zu keinen

statistischen Verzerrungen kommt.

Der Abgeordnete Sigmar Gabriel (SPD) nahm nur an 12 von 40

namentlichen Abstimmungen teil. Er befindet sich momentan trotz

laufender Sitzungswoche an der Universität Harvard, wo er ab November

2018 einen Lehrauftrag wahrnimmt. Seinem unfreiwilligen Ausscheiden

als Außenminister sei „eine Phase der Neuorientierung“ gefolgt, die

zu Terminkollisionen geführt habe, erklärte Gabriel gegenüber

Kontraste schriftlich. „Dies ist natürlich auf Dauer nicht

vertretbar.“ Mit Ablauf des Aufenthalts in Harvard werde er dafür

Sorge tragen, dass sich seine Präsenz im Parlament erhöhe, versprach

Gabriel Kontraste. „Die in Ihren Fragen ausgedrückte Kritik ist

berechtigt und ich werde für Abhilfe sorgen.“

Durch eine besonders hohe Abwesenheit fällt auch Linken-Politiker

Gregor Gysi auf. Er hat an 36 von 40 Abstimmungen nicht teilgenommen.

Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch

zeigte im Interview mit Kontraste Problembewusstsein: „Wir haben

aufgrund der Zahlen jetzt nicht nur Besserung gelobt, es wird

Besserung geben.“ Offensichtlich fehlte in seiner Fraktion in der

Vergangenheit die Disziplin, so Bartsch.

Die AfD zweifelt die Auswertung der öffentlich verfügbaren Zahlen

an und antwortet schriftlich: „Die ARD Statistik können wir auf die

Schnelle nicht überprüfen. (…) Wir sind die Fraktion, die in der

Gesamtpräsenz im Plenum Vorreiter ist.“ Die Fakten der Auswertung von

Kontraste, stehen dieser Aussage der AfD-Fraktion jedoch entgegen.

Bei namentlichen Abstimmungen wird in der Regel über als besonders

bedeutende Entscheidungen, wie beispielsweise den Haushalt oder

Bundeswehreinsätze im Ausland abgestimmt. Das namentliche Votum der

Abgeordneten schafft zudem Transparenz, denn der Wähler kann prüfen,

wie einzelne Abgeordnete sich verhalten haben.

