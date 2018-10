Weiterbildungs-Index 2018 / Weiterbildungsmöglichkeiten im Beruf im deutschlandweiten Vergleich

Das Vergleichsportal trusted.de vergleicht die

Angebote zur Fort- und Weiterbildung während des Jobs in den 20

größten deutschen Städten. Dazu wird der Anteil von

Stellenausschreibungen herangezogen, in denen

Weiterbildungsmöglichkeiten explizit erwähnt werden.

– Durchschnittlich weisen 15 Prozent aller Stellenanzeigen in

Deutschland auf Weiterbildungsmöglichkeiten hin.

– Bremen hat den höchsten Anteil an Stellenanzeigen mit

Weiterbildungsangebot.

– In Startup-Metropolen wie Berlin und München gibt es den

geringsten Anteil an Weiterbildungsmöglichkeiten im Beruf.

Weiterbildungsangebot im Job: Von rund 1,2 Mio.

Stellenausschreibungen in den 20 größten deutschen Städten weisen ca.

180.000 auf Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten hin. Das entspricht

einem Anteil von rund 15 Prozent. Den größten Anteil an

Fortbildungsangeboten in Stellenanzeigen hat aktuell Bremen mit 19,30

Prozent, dicht gefolgt von Bochum mit 18,84 Prozent, Münster mit

18,62 Prozent und Wuppertal mit 18,60 Prozent. Überraschend: Die

beiden Städte mit den meisten Stellenausschreibungen, Berlin

(148.011) und München (127.119) gehören zu den fünf Städten mit dem

niedrigsten Anteil an explizit erwähnten Weiterbildungsoptionen.

Berlin landet auf einem Schnitt von 12,94 Prozent, München bei 13,98

Prozent. Dazwischen liegt noch Duisburg mit 13,85 Prozent. Das

Schlusslicht im Vergleich bildet Dresden mit 11,50 Prozent.

Herangezogen wurden die aktuellen Zahlen der vier größten

Online-Jobbörsen in Deutschland: Indeed, Stepstone, Monster und

Kimeta.

Kosten für die betriebliche Weiterbildung: Im Jahr 2016 gaben

deutsche Unternehmen rund 33,5 Milliarden Euro für die betriebliche

Weiterbildung aus. Das umfasst direkte Kosten wie Anmelde- und

Teilnahmegebühren, Trainer, Dozenten und Reisekosten sowie indirekte

Kosten wie die bezahlte Arbeitszeit.

Einfluss der Digitalisierung auf Weiterbildungsmöglichkeiten: Zwei

Drittel der deutschen Unternehmen sind der Meinung, dass durch die

fortschreitende Digitalisierung der Weiterbildungsbedarf

kontinuierlich steigt. In der Folge sind Firmen, die vermehrt auf

digitale Technologie und Entwicklung setzen, in Sachen Weiterbildung

engagierter. 87 Prozent der digitalen Unternehmen fördern

betriebliche Weiterbildung stark; dagegen nur 69 Prozent der

Unternehmen, die (noch) nicht auf digitale Technologien setzen. Das

geht aus einer Studie der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft

(vbw) hervor. Demnach nutzt eine Vielzahl der Unternehmen bereits

digitale Lernmethoden für die Fortbildung, da diese zeitlich und

räumlich flexibel sind.

Weiterführende Informationen sowie eine Auflistung aller

Ergebnisse finden Sie hier: https://trusted.de/weiterbildung-im-job

Über trusted

trusted.de ist ein unabhängiges Vergleichs- und Bewertungsportal

für cloudbasierte Tools und Services mit Fokus auf den B2B-Bereich.

Gemeinsam mit einer aktiven Community vergleichen und bewerten

erfahrene Redakteure und Branchen-Experten Cloud-Lösungen aus über

250 Kategorien. Mit kostenlosen Testberichten, Vergleichstabellen,

Bewertungen und Ratgeberseiten erreicht trusted.de so jeden Monat

über 300.000 Leser (Stand September 2018). Ziel ist es, Unternehmen

bei ihrem Wachstum und bei Kaufentscheidungen transparent und seriös

zu unterstützen. Das Startup mit Sitz in München wurde 2012 gegründet

und wird von der trusted GmbH betrieben.

Pressekontakt:

Sandra Pretzer

Email: spretzer@trusted.de

Telefon: : +49 (0) 89 – 2 15 53 67 3

Original-Content von: trusted GmbH, übermittelt durch news aktuell