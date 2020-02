rbb-exklusiv: Geisel: Berlin muss beim Katastrophenschutz noch nachbessern

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hält den

Katastrophenschutz in der Hauptstadt noch nicht für ausreichend. Der 31-stündige

Stromausfall in Köpenick vor einem Jahr sei ein Warnschuss gewesen, sagte er am

Mittwoch im Inforadio vom rbb.

“Wir sind momentan dabei, ein neues Katastrophenschutzgesetz zu beschließen, das

werden wir dieses Jahr noch tun”, sagte Geisel. Ziel sei es, die verschiedenen

Firmen der kritischen Infrastruktur besser zu koordinieren. “Wir haben Geld zur

Verfügung gestellt im neuen Haushalt, um Notstromversorgung zu verbessern, den

Digitalfunk zu verbessern, da ist noch eine Menge zu tun.” Aber aufgrund des

Ausfalls in Köpenick wüssten jetzt alle, an welchen Stellen gehandelt werden

müsse.

Zum Notfallplan gehöre auch, dass alle Bezirke ein offizielles Gebäude mit einem

Notstromaggregat ausstatten. Bisher hat das nur Treptow-Köpenick umgesetzt. “Das

brauchen wir in allen Bezirken. Deswegen haben wir im Haushalt 2020/21 für jeden

anderen Bezirk jeweils 300.000 Euro zur Verfügung gestellt.” Geisel sagte, er

gehe davon aus, dass die Maßnahme bis 2022 stadtweit umgesetzt sei.

