rbb exklusiv: „Polittalk aus der Hauptstadt“: Große Wechselstimmung in Deutschland

SPERRFRIST: Montag, 17.5.21 – 5.00 Uhr — FREI für Montagsausgaben der Zeitungen

„Polittalk aus der Hauptstadt – Wer schafft–s ins Kanzleramt?“

Annalena Baerbock und Olaf Scholz im Gespräch – am 17.5.21 im rbb

Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland ist für einen politischen Wechsel im Land. Das geht aus einer repräsentativen Befragung des Allensbach-Instituts hervor. Die Umfrage hat die Bertelsmann Stiftung exklusiv für den „Polittalk aus der Hauptstadt“ von rbb und Süddeutscher Zeitung in Auftrag gegeben.

Dabei erklärten 61,5 Prozent der Befragten, es wäre gut, wenn die Bundesregierung in Berlin wechseln würde. Das sind so viele wie seit 30 Jahren nicht. 67,2 Prozent sprachen sich für eine deutlich andere Politik in vielen Bereichen aus. An erster Stelle wurden dabei der Umwelt- und Klimaschutz sowie die Flüchtlings- und Integrationspolitik genannt; gefolgt von Rente, Bildung und Bekämpfung der Corona-Pandemie. Befragt wurden 1.028 Frauen und Männer ab 16 Jahren aus allen Bundesländern.

Beim „Polittalk aus der Hauptstadt – Wer schafft–s ins Kanzleramt?“ treffen heute Abend im rbb Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) und Olaf Scholz (SPD) zum ersten Mal seit ihrer Benennung als Kanzlerkandidaten ihrer Parteien in einem Talk aufeinander. Durch den „Polittalk“ führen Angela Ulrich (Inforadio vom rbb) und Stefan Braun (Süddeutsche Zeitung).

Sie können den Talk auf verschiedenen Wegen live mitverfolgen: als Livestream auf inforadio.de/polittalk, in der Inforadio-App, auf rbb24.de und auf den Facebook-Seiten von rbb24, der Bertelsmann Stiftung sowie der Süddeutschen Zeitung. Im Radio überträgt Inforadio das Gespräch live ab 20.15 Uhr. Der Stream wird im Anschluss bei inforadio.de abrufbar sein. Im rbb Fernsehen ist der Talk um 23.50 Uhr zu sehen.

Der „Polittalk“ ist eine Kooperation von Inforadio (rbb) und der Süddeutschen Zeitung, unterstützt von der Bertelsmann Stiftung.

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg

Inforadio

Chef/Chefin vom Dienst

Tel.: 030 – 97993 – 37400

Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: rbb – Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell