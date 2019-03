Rechtsausschuss sperrt erneut Väterverbände aus / Anhörung über „Abstammungsrecht“ repräsentiert vorwiegend Anliegen von Minderheiten – Biologische Vaterschaft wird marginalisiert

Zur Anhörung des Rechtsausschusses des Bundestages

am 18. März 2019 über die Neuregelung des Abstammungsrechts werden

Väterverbände von CDU/CSU und SPD nicht eingeladen. „Es stehen

eindeutig die Interessen der Reproduktionsmedizin und von

Lesbenverbänden im Mittelpunkt“ stellt Gerd Riedmeier fest, Sprecher

der Interessengemeinschaft Jungen, Männer und Väter (IG-JMV). Der

Diskurs über die berechtigten Belange der Minderheiten sei wichtig,

meint Riedmeier, zuvor müsse jedoch offen und umfassend über die

Wünsche der breiten Mehrheit der Bevölkerung gesprochen werden. Das

müsse sich in der Einladungspraxis des Ausschusses wiederfinden.

Die IG-JMV fordert die Neudefinition von Vaterschaft über die

biologische Abstammung analog zur Definition von Mutterschaft:

Gleichbehandlung für Frauen und Männer, Mütter und Väter. Heute ist

in Deutschland derjenige Mann Vater eines Kindes, der mit der Mutter

verheiratet ist – eine Definition über den Ehestand und den

Vermutungsgedanken. Dieser Anachronismus ist vor dem Hintergrund

heutiger wissenschaftlicher und medizinisch-diagnostischer

Möglichkeiten zu korrigieren, so die IG-JMV.

Ihre diesbezügliche Stellungnahme liegt seit Dezember 2018 dem

zuständigen Bundesministerium der Justiz (BMJV) sowie den Mitgliedern

(m/w) des Rechtsausschusses des Bundestages vor. Die Fraktionen von

CDU/CSU und SPD verweigern jedoch der IG-JMV die Einladung zum

Vortrag. Geladen sind überwiegend Lobbyvertreter von Minderheiten:

der Reproduktionsmedizin und von Frauenverbänden.

Besonders ärgerlich sei dabei nach Riedmeier der weitgehende

Ausschluss der Öffentlichkeit: Die Obleute der Regierungsfraktionen

verweigern Transparenz. Sie verhindern zum wiederholten Male durch

ihr Mehrheitsvotum die Übertragung der Anhörung via Bundestags-TV.

Grüne, Linke, FDP und AfD stimmten für die Übertragung der Anhörung,

unterlagen aber in der Abstimmung im Ausschuss. Dabei seien

Übertragungen bei öffentlichem Interesse üblich, so die IG-JMV.

Die Definition von Vaterschaft über die biologische Abstammung

sorgt laut IG-JMV für Wahrheit und Klarheit. Damit stehe endlich das

Recht des Kindes im Mittelpunkt: Das Kind hat das Recht zu wissen,

woher seine Gene stammen, welche familiären Beziehungen bestehen,

welche Krankheiten oder Anlagen es geerbt haben könnte oder welche

Erbrechte entstehen. Gleichzeitig wird das Recht des biologischen

Vaters gewürdigt, zu wissen, wer sein leiblicher Nachkomme ist.

Naheliegend ist dabei die Einführung eines verpflichtenden

Abstammungstests, durchzuführen bei jeder Geburt, so die IG-JMV. Im

21. Jahrhundert seien die Kenntnisse in medizinischer Gendiagnostik

so weit fortgeschritten, dass dieser Nachweis leicht und

kostengünstig zu erbringen ist.

Das SPD-geführte Bundesjustizministerium unter Frau Dr. Barley

zeigt sich mit dieser Forderung noch ein wenig überfordert. In seiner

Stellungnahme beharrt es auf dem Recht für Frauen auf

ungerechtfertigte Bereicherung, Betrug und Personenstandsfälschung

mit der Begründung, einer Frau sei nicht zuzumuten, Auskünfte

erteilen zu müssen über ihren „intimen Mehrverkehr“. Das sei ein zu

großer Eingriff in ihre autonome Lebensführung. Für Männer gilt

jedoch das Gegenteil: Sie haben jederzeit mitzuwirken bei der

Aufklärung von Vaterschaft und sind gesetzlich zur Preisgabe der

Daten bezüglich ihres „intimen Mehrverkehrs“ und zur Durchführung

eines Abstammungstests verpflichtet. Die IG-JMV kritisiert die

Ungleichbehandlung von Frauen und Männern.

Bedauerlich und gefährlich sieht die IG-JMV Gesetzesinitiativen

aus den SPD-geführten Ministerien und von den Grünen, die den Begriff

„Vater“ weiter verwässern und ihn durch „2. Elternteil“ oder

„Mitmutter“ ersetzen wollen. Dieser Ansatz ignoriert weitgehend den

Blick aus der Kinderperspektive. Anstelle des Blickes aus Kindersicht

werden Erwachsenenpositionen vertreten. Es gäbe, so lautet die

Botschaft, ein „Recht am Kind“ oder ein „Recht auf ein Kind“.

Besonders irreführend ist dabei die angeführte Argumentation über das

„Kindeswohl“.

Es ist Aufgabe der Politik, rechtliche Maßnahmen zu schaffen, die

das Wohl des Kindes stärken: Die Kenntnis seiner leiblichen Eltern

und den größtmöglichen Umgang mit ihnen. Die zeitgemäße Definition

von Vaterschaft über die biologische Abstammung ist dazu

Voraussetzung.

