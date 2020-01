Rechtsextremer Angriff auf Kiewer Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung

Das Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Kiew ist von

Rechtsextremisten bedroht und attackiert worden. Darüber berichtet die

Tageszeitung “neues deutschland” in ihrer Freitagausgabe. Nach einer

Gedenkdemonstration für in Russland ermordete Antifaschisten haben sich am

Sonntag Vermummte vor dem Stiftungsbüro versammelt und auf die Tür ihre Logos

sowie das Wort “Separatisten” gesprüht. Die beiden rechtsradikalen Gruppierungen

Nationaler Widerstand und Tradition und Ordnung sollen hinter dem Angriff

stecken. Bereits im März 2019 war auf einer Demonstration ein Banner gezeigt

worden, auf dem neben der Linkspartei-nahen Rosa-Luxemburg-Stiftung auch die

Grünen-nahe Heinrich-Böll-Stiftung zum Verlassen der Ukraine aufgefordert wurde.

Büroleiter Ivo Georgiev äußerte sich gegenüber “neues deutschland” besorgt: “Die

Bedeutung der Rechten wird in der Ukraine oft verharmlost. Wir müssen nun

natürlich nachdenken, wie wir sicherheitstechnisch darauf reagieren. Aber

eigentlich macht mich das nur noch zuversichtlicher, dass wir alles richtig

machen.” Die deutsche Botschaft in Kiew sei informiert worden und zeige sich

ebenfalls besorgt. Die Bildungsarbeit will Georgiev weiterführen: “Wir wissen,

dass es in der Ukraine eine große Nachfrage nach linken Antworten gibt, denn

linke Parteien sind hier leider kaum politisch repräsentiert.”

Zwar sitzen in der Ukraine kaum Rechte im Parlament. Doch die Projektmanagerin

der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Kiew, Nelja Wachowska, sagte zu “nd”, Rechte

“kontrollieren die Straßen, diktieren dort die Agenda und haben Ansprechpartner

in den Sicherheitsbehörden. Dadurch haben sie viel mehr Einfluss, als manch

einer denkt.” Am Tag nach dem Angriff stellte die Rosa-Luxemburg-Stiftung in

Kiew ein Studie zu rechter Gewalt in der Ukraine vor.

