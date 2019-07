Recruiting Trends 2019 – Wohin geht die Reise beim Recruiting und Active Sourcing

Internetstellenbörsen weiter vorn bei Kandidaten

und Unternehmen

– Andere Kandidaten-Generation, andere Recruiting-Vorlieben

– Beim eigenen Profil wird auch schon mal geschummelt

Unangefochtene Nummer eins im Ranking der beliebtesten

Recruiting-Tools ist nach wie vor das Schalten von Stellenanzeigen

auf Internetstellenbörsen und der eigenen Karrierehomepage. Aber auch

die Direktansprache von Kandidaten (Active Sourcing) gewinnt mehr und

mehr an Bedeutung. Das ist das Ergebnis der Studie Recruiting

Trends1, die Monster zum 17. Mal gemeinsam mit der Universität

Bamberg veröffentlicht hat.

Das deckt sich mit den Präferenzen der Bewerber: Auch sie suchen

am liebsten auf Internetstellenbörsen nach einem neuen Job. Sieben

von zehn Kandidaten statten ihnen häufig einen Besuch ab, um nach

einer Stelle Ausschau zu halten. 23,4 % der Kandidaten geben an,

ihren Job darüber gefunden zu haben.

Aus diesem Grund ist es wichtig für Unternehmen, sich

aufmerksamkeitsstark zu präsentieren: Zum Beispiel mit dynamischen

Elementen, wie Videos. Sie werden Studienergebnissen zufolge in fünf

Jahren doppelt so wichtig sein, wie heute und schon jetzt ziehen

Jobinserate, die ein Video enthalten, die Aufmerksamkeit insbesondere

von jungen Talenten stärker auf sich, als reine Textanzeigen. Denn

Kandidaten erhalten auf diese Weise authentische und glaubwürdige

Eindrücke über den Job und das Unternehmen. Sie sehen, wie

Mitarbeiter „ticken“ und blicken für ein, zwei Minuten hinter die

Kulissen. Über eine App wie Monster Studios lässt sich ein solches

kurzes Recruitingvideo professionell in Eigenregie erstellen.

ACTIVE SOURCING: DER DIREKTE WEG LOHNT SICH

45 % der Top-1.000-Unternehmen und sogar 77,8 % der IT-Unternehmen

haben längst erkannt: Die Arbeitsmärkte sind aufgrund des

Fachkräftemangels dermaßen leer gefischt, dass sie sich zusätzliche

Recruiting-Wege erschließen müssen. Unternehmen verließen sich im

Vergleich zum Vorjahr weniger darauf, dass sich Kandidaten auf

Ausschreibungen melden und sprachen etwas häufiger selbst aktiv

mögliche Bewerber an. Die Direktansprache von Kandidaten wird

beliebter: „Active Sourcing nutzen acht von zehn

Top-1.000-Unternehmen insbesondere dann, wenn offene Stellen schwer

zu besetzen sind, drei Viertel, wenn sich kein passender Kandidat auf

die entsprechende Stellenanzeige gemeldet hat und 48,2 %, wenn die

Stelle schnell besetzt werden muss. In der IT-Branche sind die

Anteile noch höher, wie wir festgestellt haben“, fasst Studienleiter

Professor Tim Weitzel zusammen.

Damit feiern sie durchaus Recruiting-Erfolge, wie die Studie

belegt. 14,4 % der tatsächlichen Neueinstellungen erfolgten über

Active-Sourcing-Kanäle, bei den IT-Unternehmen sind es sogar 24 %.

Für Active Sourcing spricht: 36,4 % der Kandidaten haben sich durch

die Direktansprache bei einem Unternehmen beworben, bei dem sie sich

sonst nicht beworben hätten. Und: Zwei von zehn Kandidaten haben

ihren Job auf Grund einer Direktansprache gewechselt, obwohl sie

selbst gar nicht auf Stellensuche waren.

Doch Unternehmen haben im Active Sourcing auch mit gewissen Hürden

zu kämpfen: Fast zwei Drittel der Angesprochenen melden sich gar

nicht zurück. Der Grund: Viele Kandidaten beklagen, nicht individuell

angesprochen zu werden. Manche fühlen sich regelrecht von

Standardanfragen zugespammt. Hier besteht also erhebliches

Optimierungspotenzial.

ANGESAGT IN DER GENERATION Z: DER JOB AUF EMPFEHLUNG

Allerdings zeigt die Studie auch, dass sich die Präferenzen

innerhalb der Generationen verschieben, wie man angesprochen werden

will. Der größte Teil der Kandidaten aus der Baby-Boomer-Generation

und der Generationen X und Y setzt auf ein Profil in

Karrierenetzwerken sowie in Lebenslaufdatenbanken oder

Internetstellenbörsen, um von Arbeitgebern gefunden zu werden. Bei

den jüngeren Stellensuchenden sieht es anders aus. Liegt in der

Generation Y die Job-Empfehlung durch Bekannte auf Rang zwei, nimmt

sie für die Generation Z mit 76,7 % den höchsten Stellenwert ein.

„Dieser Trend ist ein Signal für Unternehmen“, so Sylvia Edmands,

Geschäftsführerin von Monster Deutschland, Österreich und der

Schweiz. „Recruiter müssen neue Antworten auf die Präferenzen der

jüngeren Talente finden, um mit entsprechenden Programmen und

organisatorischen Rahmenbedingungen von dieser effizienten Methode

der Personalsuche zu profitieren.“ Dazu zähle auch die Vorliebe der

Jüngeren für die mobile Bewerbung. Ein Drittel der Bewerber aus der

Generation Z schätzt zum Beispiel den automatischen Abgleich von Job

und Bewerberprofil durch mobile Apps, um durch Unternehmen

identifiziert zu werden und sich, ähnlich wie bei Dating-Apps, zum

neuen Job zu swipen.

WARHEIT ODER PFLICHT IM ÖFFENTLICHEN PROFIL

Nichtsdestotrotz bleibt festzuhalten: Nicht selbst nach dem neuen

Job suchen, sondern von ihm gefunden werden, ist für viele Kandidaten

heute eine realistische Option. Ein öffentliches Online-Profil ist

der erste Schritt, um von Unternehmen identifiziert und direkt

adressiert zu werden, um den eigenen beruflichen Erfolg und Werdegang

sichtbar zu machen und ein Arbeitsnetzwerk aufzubauen.

Interessant hierbei: Zwei von zehn Kandidaten, darunter vorrangig

die jüngeren Generationen, zeigen sich bei der Präsentation flexibel

und passen ihr Profil an, wenn sie auf der Suche nach einem neuen Job

sind. Mit der Wahrheit nehmen es nicht alle Kandidaten ganz genau: Um

bei der Ansprache die Chancen zu erhöhen, hat ein Viertel der

Kandidaten auch schon mal Anforderungen aus einer Stellenanzeige ins

eigene Online-Profil kopiert und 6,7 % haben falsche Informationen

veröffentlicht – je jünger der Kandidat, desto eher wird geschummelt.

Die Studie steht unter folgendem Link zum Download bereit:

https://arbeitgeber.monster.de/recruiting/studien.aspx

Mehr Informationen zu Monster Studios und den weiteren

Recruiting-Lösungen:

https://arbeitgeber.monster.de/recruiting/monster-studios.aspx

Und hier gibt es Informationen zur Monster Search App:

http://ots.de/AILaL3

* Für die aktuelle Ausgabe der Studienreihe Recruiting Trends 2019

wurden die Top-1.000 Unternehmen (Rücklaufquote 16%) und die 300

größten Unternehmen aus der IT-Branche (Rücklaufquote 11,6 Prozent)

aus Deutschland befragt und die Ergebnisse mit den Resultaten des

Nutzungsverhaltens und den Einschätzungen von 3.300 Kandidaten

verglichen. An der Unternehmensbefragung beteiligten sich 160 der

1.000 größten deutschen Unternehmen (Rücklaufquote 16,0 Prozent). Die

Verteilung der Stichproben der jeweiligen Studienteilnehmer ist gemäß

dem aktuellen Datenbankregister von Bisnode hinsichtlich der Merkmale

Umsatz, Mitarbeiterzahl und Branchenzugehörigkeit in Bezug auf die

entsprechende Grundgesamtheit repräsentativ. Details zur Durchführung

der Studie sowie eine Beschreibung der Studienteilnehmer sind online

(http://ots.de/fNdZuJ) verfügbar

