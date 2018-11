Rede zum 9. November, dem Schicksalstag der Deutschen – Andreas Kalbitz, Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg (FOTO)

Nachfolgend übermitteln wir Ihnen den Text der Rede desVorsitzenden der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, AndreasKalbitz. Es gilt das gesprochene Wort.

Liebe Brandenburger,

wie an jedem 9. November gedenken wir dieses Tages, der zu Recht

als Schicksalstag der Deutschen bezeichnet wird.

Am 9. November vor einhundert Jahren wurde in Deutschland die

Republik ausgerufen. Und zwei Tage später war nach vierjährigem Kampf

auch der 1. Weltkrieg vorbei, der für Deutschland mit Millionen von

Toten endete, derer wir heute auch gedenken wollen.

Die erste deutsche Demokratie nach der gescheiterten Revolution

von 1848 stand schon bei ihrer Geburt unter keinem guten Stern. Die

Republik war sofort im Fadenkreuz von Extremisten. Denn schon am

selben Tag versuchte der kommunistische Spartakusbund in Berlin eine

Räterepublik nach sowjetischem Vorbild zu errichten. Ziel der

Spartakisten war die Diktatur des Proletariats. Sie scheiterte, weil

die Demokratie wehrhaft war gegen ihre Feinde.

Wenige Jahre später verließen die Demokraten die Kräfte im Kampf

gegen Kommunisten und Nationalsozialisten: Hitler kam an die Macht,

nachdem er zuvor am 9. November 1923 in München mit einem Putsch

gegen die Republik gescheitert war. Zum Wesensmerkmal von Hitlers

Ideologie zählte der Antisemitismus und Judenhass, der sich – in

einer bis dahin nicht für möglichen gehaltenen Brutalität – am 9.

November 1938 organisiert entlud.

Viele schauten dem Terror zu, beteiligten sich auch, aber es gab

ebenso Menschen, die weder weg- noch zusahen, sondern trotz großen

persönlichen Risikos selbst mutig halfen.

Heute ist ein Tag des Gedenkens an die Opfer vom 9. November 1938,

ein Tag des Erinnerns an den Beginn der 1. Republik vor hundert

Jahren – und ein Tag der Freude, weil am 9. November 1989 die Mauer

fiel. Es war die Mauer, die die deutsche Nation auf Dauer trennen

sollte. Manche SED-Freunde, darunter Lafontaine und andere

SPD-Genossen im Westen träumten schon den Traum der DDR-Nomenklatura

von zwei deutschen Staaten. Wer diesem perversen Traum nicht folgen

wollte, damals in der DDR – und versucht hat, den Traum von Freiheit

für sich zu verwirklichen und die Mauer zu überwinden, wurde vom

SED-Regime einfach ermordet: An der Mauer erschossen wie das letzte

Maueropfer, der 20-jährige Berliner Chris Gueffroy am 5. Februar

1989. Diese Zeiten sind vorbei. Vorbei, weil die friedliche

Revolution von 1989, weil die Menschen in der DDR damals zu

Hundertausenden sich auf der Straße mutig dem herrschenden System

widersetzt haben – zwischen Schwedt und Cottbus, von Frankfurt bis

Potsdam. Dieses marode System brach schneller zusammen, als alle es

vorhergesagt hatten.

Heute freuen wir uns, dass wir als deutsche Nation in einem

wiedervereinigten Deutschland leben, auch wenn gerade im Osten für

die Angleichung der Lebensverhältnisse noch einiges zu tun ist. Daran

müssen wir arbeiten – und nicht nur Sonntagsreden halten, wie es die

Altparteien so gerne und so häufig tun. Und wir sehen auch neue

Gefahren wie die eines stark anwachsenden muslimischen

Antisemitismus, der durch die unkontrollierte Masseneinwanderung in

unser Land gekommen ist. Gedenken heißt auch Mahnung: Die Mahnung zur

Verantwortung aus der Geschichte und die Mahnung zur Verteidigung der

Freiheit in Gedanken, Worten und Taten. Dafür steht der 9. November

als Schicksalstag der Deutschen.

