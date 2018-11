Zweitgrößte Weihnachtswerkstatt Europas wird eröffnet / „Weihnachten im Schuhkarton“ stellt neuen Standort in Birkenfeld bei Pforzheim vor

„Weihnachten im Schuhkarton“ eröffnet in

Süddeutschland einen neuen Standort: Zur offiziellen Eröffnungsfeier

von Europas zweitgrößter Geschenkewerkstatt erwarten die Initiatoren

am 15.11. Vertreter aus Politik und Gesellschaft. Bis Anfang Dezember

wird in der neuen Weihnachtswerkstatt ein großer Teil der Päckchen,

die im Rahmen der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ im

deutschsprachigen Raum gesammelt wurden, von hunderten Freiwilligen

überprüft und versandfertig gemacht. Zur Eröffnungsfeier sind ab 17

Uhr auch alle Päckchenpacker und Interessierte in das ehemalige

Möbelzentrum Birkenfeld bei Pforzheim (Industriestr. 45) eingeladen.

An dem Rahmenprogramm wirkt das Gospelduo „SoulGospel“ sowie der

Kinder- und Jugendchor der ChorAkademie Pforzheim mit. Die kleinen

Gäste kommen zudem mit Aktionen wie Kinderschminken und

Lebkuchenverzierung nicht zu kurz.

Landrat würdigt ehrenamtliches Engagement der Region

Im Vorfeld würdigte der Landrat des Enzkreises, Bastian Rosenau,

die Hilfsbereitschaft in der Region. Es mache Sinn, dass die

süddeutsche Ausgabe der Weihnachtswerkstatt hier ihren Platz gefunden

habe. „Denn Birkenfeld ist – wie unsere gesamte Region – bekannt für

das hohe ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Mir

persönlich gefällt an dieser sehr besonderen Charity-Aktion, dass sie

Kindern zu Weihnachten eine Freude machen soll – und genau das ist

für mich ein ganz wichtiger Teil dieses wunderbaren Festes.“ Bis zu

90.000 Päckchen werden von der Weihnachtswerkstatt nach der

Durchsicht direkt auf die Reise zu bedürftigen Kindern in Osteuropa

geschickt. Getragen wird „Weihnachten im Schuhkarton“ vom

christlichen Werk Geschenke der Hoffnung, das die Aktion seit 1996 im

deutschsprachigen Raum koordiniert. „Mit der Eröffnung unserer

Weihnachtswerkstatt Birkenfeld bieten wir vielen unserer Unterstützer

im Süden Deutschlands die Möglichkeit, sich in zeitlich planbarem

Rahmen ganz praktisch für bedürftige Kinder zu engagieren“, erklärte

der Leiter der Weihnachtswerkstatt Birkenfeld, Dominik Arnold. Einige

hundert Schichten seien schon belegt, aber noch brauche es weitere

engagierte Freiwillige. Päckchen können noch bis zum 15.11. zu einer

der rund 5.000 Abgabestellen im deutschsprachigen Raum gebracht

werden. An der Feier werden u. a. auch der Bürgermeister von

Birkenfeld, Martin Steiner und Direktor der Liebenzeller Mission

Pfarrer Johannes Luithle teilnehmen. Wer sich als Einzelperson oder

Gruppe in der Weihnachtswerkstatt engagieren möchte, kann sich unter

www.weihnachtswerkstatt.de oder unter +49 (0)30-76 883 500 anmelden.

Pressekontakt:

Tobias-Benjamin Ottmar

c/o Theresa Werner

presse@geschenke-der-hoffnung.org

+49 (0)30 76 883 434

Original-Content von: Weihnachten im Schuhkarton, übermittelt durch news aktuell