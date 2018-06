Rehberg/Lips: Kulturförderung im Fokus der Koalition

30 Millionen Euro für neues Denkmalschutzprogramm

Die Haushaltspolitiker der Koalition haben in der

Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Bundestages

deutliche Erhöhungen im Etat des Bundeskanzleramtes für den Bereich

Kultur und Medien beschlossen. Hierzu erklären der

haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckhardt

Rehberg, und die zuständige Berichterstatterin im Haushaltsausschuss,

Patricia Lips:

Eckhardt Rehberg: „Wir haben in den Haushaltsberatungen rund 100

Millionen Euro zusätzlich für den Kulturetat bereitgestellt und

diesen auf mehr als 1,7 Milliarden Euro erhöht. Das ist ein klares

Signal, dass der Kultur- und Medienbereich besonders im Fokus der

Union steht.

Mit einer weiteren Erhöhung von 7 Millionen Euro auf insgesamt

rund 325 Millionen Euro werden wir die Deutsche Welle 2018

unterstützen. Wir heben die Mittel erneut an, um mit den

fremdsprachigen Programmen im Ausland die deutsche Stimme der

Freiheit weiter zu stärken. Dies ist angesichts von Krisen, Kriegen

und weltweiten Flüchtlingsströmen eine sehr wichtige Aufgabe der

auswärtigen Kulturpolitik.“

Patricia Lips: „Besonders freue mich, dass wir im

Haushaltsausschuss ein neues Denkmalschutzsonderprogramm auf den Weg

bringen konnten: Mit 30 Millionen Euro werden wir auch in 2018 die

Sanierung von Kulturdenkmalen und Kirchenorgeln in ganz Deutschland

unterstützen. Das ist ein deutliches Bekenntnis zur Förderung der

Kultur in den Regionen, bei den Menschen vor Ort, um das

unersetzliche kulturelle Erbe im ganzen Land zu erhalten. Des

Weiteren werden wir mit mehr als 5 Millionen Euro die wertvolle

Projektarbeit des Bundeskulturförderfonds, des Musikfonds und des

Fonds Darstellende Künste in den nächsten beiden Jahren nachhaltig

stärken.“

