Reporter ohne Grenzen: Bulgarische Regierung muss Mord aufklären und Investigativjournalisten schützen

Reporter ohne Grenzen (ROG) fordert die Behörden in

Bulgarien auf, den Mord an der Fernsehjournalistin Viktoria Marinova

unverzüglich aufzuklären und Journalisten besser zu schützen, die zum

Missbrauch von EU-Geldern in dem südosteuropäischen Land

recherchieren. Die brutal zugerichtete Leiche der 30-jährigen

Moderatorin war am Samstag in einem Park in der nordbulgarischen

Stadt Russe entdeckt worden. Seit Anfang 2017 wurden innerhalb der

Europäischen Union bereits vier Journalistinnen und Journalisten

wegen ihrer Arbeit ermordet.

„Der Mord an Viktoria Marinova steht für einen erschreckenden

Trend: Immer häufiger werden auch in der Europäischen Union

Journalistinnen und Journalisten ermordet, weil sie unangenehme

Themen ansprechen“, sagt ROG-Geschäftsführer Christian Mihr. „Die EU

darf nicht wegschauen, wenn die Regierungen in den entsprechenden

Ländern unfähig oder unwillig sind, investigative Reporter zu

schützen.“

GEFÄHRLICHES THEMA: MISSBRAUCH VON EU-GELDERN

Marinova arbeitete beim privaten Lokalsender TVN, einem der

meistgesehenen Fernsehsender im Nordwesten Bulgariens, für den sie

die politische Talkshow „Detektor“ moderierte. In ihrer letzten

Sendung am 30. September interviewte Marinova den Journalisten

Dimitar Stojanow von der investigativen Nachrichtenseite Bivol und

seinen Kollegen Attila Biro vom Rise Project aus Rumänien. Dabei ging

es vor allem um deren Recherchen zur mutmaßlichen Veruntreuung von

EU-Geldern in Millionenhöhe durch Geschäftsleute und Politiker.

(http://ogy.de/iys3)

Bivol hatte am 11. September einen Bericht veröffentlicht, der

große bulgarische Unternehmen des Missbrauchs von EU-Geldern

bezichtigt. Unmittelbar darauf begann das Bauunternehmen GP Group mit

der Vernichtung von Dokumenten in großem Stil. Als Stojanow und Biro

– die beiden von Marinova interviewten Journalisten – dies

dokumentieren wollten, wurden sie von der Polizei festgehalten.

(http://ogy.de/ldd1). Reporter ohne Grenzen kritisierte dies scharf

und forderte die bulgarischen Behörden auf, investigative

Journalisten, die zu Korruption recherchieren, und deren Quellen

unter besonderen Schutz zu stellen (http://ogy.de/t1kj). Marinovas

Sender TVN war eines der wenigen reichweitenstärkeren Medien in

Bulgarien, die über die politisch brisanten Recherchen des

Investigativteams von Bivol berichteten.

MEHR ERMORDETE JOURNALISTEN ALS IM VORJAHR

Seit Anfang 2017 wurden innerhalb der Europäischen Union bereits

vier Journalistinnen und Journalisten wegen ihrer Arbeit getötet. Im

August 2017 wurde die schwedische Journalistin Kim Wall bei

Recherchen auf dem U-Boot eines dänischen Erfinders auf brutale Weise

ermordet (http://ogy.de/bjx7). Am 16. Oktober 2017 starb die

maltesische Investigativjournalistin und Bloggerin Daphne Caruana

Galizia durch eine Autobombe (http://ogy.de/9h4e). Im Februar 2018

wurden der slowakische Investigativjournalist Ján Kuciak und seine

Verlobte Martina Kusnírová in ihrem Privathaus erschossen

(http://ogy.de/c4wr).

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Zahl der ermordeten

Journalistinnen und Journalisten weltweit 2018 größer sein wird als

im Vorjahr. Seit Beginn dieses Jahres wurden bereits 71 Journalisten,

Blogger oder Medienmitarbeiter in Zusammenhang mit ihrer Arbeit

getötet. 2017 lag diese Zahl für das gesamte Jahr bei 65

(http://ogy.de/qs8r). Besonders Frauen geraten zunehmend in das

Blickfeld der Täter: 2017 wurden doppelt so viele Journalistinnen

ermordet (10) wie im Jahr zuvor (5).

Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen

steht Bulgarien auf Rang 111 von 180 Staaten und ist damit das am

schlechtesten platzierte EU-Land.

