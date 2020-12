Reul: Supervisionen sollen NRW-Polizei gegen rechte Parolen immunisieren

NRW-Innenminister Herbert Reul will Supervisionen einsetzen, um Polizisten in Problemstadtteilen gegen rechte Parolen zu immunisieren. „Wir wollen Polizisten, die im täglichen Einsatz besondere Herausforderungen meistern müssen, besser unterstützen“, sagte der CDU-Politiker dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Samstag-Ausgabe). Wer immer wieder von bestimmten Gruppen attackiert und beleidigt werde, sei „vielleicht anfälliger für rechte Parolen als die Kollegen, die nicht ständig Anfeindungen ausgesetzt“ seien. „Daher wollen wir im nächsten Jahr verstärkt mit Supervisionen arbeiten, die von externen Experten betreut werden sollen“, sagte Reul. Zunächst werde einen Modellversuch gestartet, um zu sehen, welche Wirkung das neue Instrument entfalten könne. „Ich möchte, dass wir in der Polizei zu einer Kultur kommen, in der die Beamten untereinander besser auf sich aufpassen. Leuten, die anfällig für rechte Gesinnungen werden, müssen wir Hilfestellung geben“, betonte der NRW-Innenminister.

Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/66749/4795447

OTS: Kölner Stadt-Anzeiger

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell