Reul: Mehr Polizei an Silvester, um Partys zu verhindern – „Notfalls auch im privaten Raum einmischen“

NRW-Innenminister Herbert Reul will Partys an Silvester mit einem großen Polizeiaufgebot verhindern. „Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es extensive Ausschreitungen geben kann. Deswegen wird die Polizei an Silvester sehr präsent sein“, sagte der CDU-Politiker dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Samstag-Ausgabe). „Wir werden in der Silvesternacht 4800 Beamte zur Verfügung haben, das ist mehr als im Vorjahr“, fügte Reul hinzu. Beliebige Kontrollen in Wohnungen werde es nicht geben. „Das wollen wir politisch nicht. Umgekehrt wollen wir aber eine rechtliche Handhabe haben, um dagegen vorgehen zu können, wenn jemand zu Hause eine Party feiert. Dann werden wir uns auch im privaten Raum einmischen, wenn es nötig ist“, so der NRW-Innenminister.

