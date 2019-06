Rheinische Post: Agrarministerin Klöckner bezeichnet Kükentöten als ethisch nicht vertretbar

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner

hat sich vor dem am Donnerstag erwarteten Urteil des

Bundesverwaltungsgerichts klar gegen das Kükentöten positioniert.

„Das Kükentöten ist ethisch nicht vertretbar und muss so schnell wie

möglich beendet werden“, sagte Klöckner der Düsseldorfer „Rheinischen

Post“ (Donnerstag). „Tiere nach Geburt sofort wieder zu töten, weil

sie ein bestimmtes Geschlecht haben, das darf nicht sein“, sagte die

CDU-Politikerin. Sie betonte, dass ihr Ministerium mit über acht

Millionen Euro verschiedene Verfahren und Initiativen fördert, die

das Kükentöten zukünftig überflüssig machen sollen. Einen konkreten

Zeitpunkt nannte sie allerdings nicht. Der stellvertretende

Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Oliver Krischer, verwies

in der „Rheinischen Post“ darauf, dass es eine serienreife Technik

zur Geschlechtsbestimmung im Ei gebe, die das Schlüpfen und damit

auch das Töten männlicher Küken verhindern kann. Die Kosten lägen bei

weniger als zwei Cent pro Ei.

