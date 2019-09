Rheinische Post: Bärbel Bas soll Lauterbach als SPD-Fraktionsvize nachfolgen

Die Duisburger SPD-Abgeordnete Bärbel Bas soll

das Amt der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden für den Bereich

Gesundheit, Bildung und Forschung, Petitionen übernehmen. Bisher hat

Karl Lauterbach das Amt inne, er will bei der Wahl am 24. September

aber nicht erneut kandidieren. „Ich freue mich sehr und bin dankbar,

dass der kommissarische Fraktionschef Rolf Mützenich mich als

stellvertretende Fraktionsvorsitzende für den Bereich Gesundheit

vorschlägt“, sagte Bas der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Dienstag). Am Wochenende habe Mützenich sie am Telefon gefragt, ob

sie dazu bereit sei. „Seit ich 2009 in den Bundestag gekommen bin,

kümmere ich mich um Gesundheitspolitik. Als ausgebildete

Krankenkassenbetriebswirtin ist dieses Politikfeld mein

Herzensthema“, sagte Bas. Bei der Wahl am 24. September hoffe sie auf

breite Unterstützung ihrer Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion.

Bisher ist Bärbel Bas Parlamentarische Geschäftsführerin der

Fraktion. Karl Lauterbach zieht sich nach eigenen Angaben von dem

Posten zurück, weil es mit seiner Kandidatur für den SPD-Vorsitz und

seinem klaren Eintreten gegen die große Koalition nicht vereinbar

sei, wenn er zeitgleich mit der Union im Bundestag Gesetze

verhandelt. An diesem Montag schlägt Mützenich, der selbst für das

Amt des Fraktionsvorsitzenden kandidieren wird, sein Personaltableau

dem geschäftsführenden Fraktionsvorstand vor.

