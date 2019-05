Rheinische Post: Barley fordert von Merkel klares Bekenntnis zu EU-Spitzenkandidaten

In der Frage der Nominierung des nächsten

EU-Kommissionspräsidenten hat die SPD-Spitzenkandidatin für die

Europawahl, Bundesjustizministerin Katarina Barley, Bundeskanzlerin

Angela Merkel (CDU) eine zweideutige Haltung vorgeworfen. Es dürfe

nicht sein, dass die Top-Personalie der EU wieder wie früher in der

Runde der Staats- und Regierungschefs ausgekungelt werde, sagte

Barley der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Freitag). „Die Position

der Kanzlerin ist in dieser Sache nicht nachvollziehbar. Ich würde

mir von ihr ein klares Bekenntnis zu mehr Demokratie in Europa

wünschen. Dazu gehört für mich auch die Frage, wie der nächste

Kommissionspräsident bestimmt wird“, sagte die SPD-Politikerin. Für

sie selbst komme es nicht infrage, einem Kommissionpräsidenten

zuzustimmen, der nicht zuvor bei der Europawahl als Spitzenkandidat

angetreten sei, betonte Barley. Ausdrücklich wollte Barley dies aber

nur für den Spitzenkandidaten der europäischen Sozialisten, Frans

Timmermans, den amtierenden Vizepräsidenten der EU-Kommission, gelten

lassen. Ansonsten ließ sie ihr Abstimmungsverhalten mit Verweis auf

das Prozedere bei der Wahl des Kommissionspräsidenten aber offen:

„Das Parlament kann nur den Vorschlägen des Rats zustimmen“,

begründete die SPD-Politikerin.

