Rheinische Post: Bartsch: Söder kann sich nicht von CSU-Verantwortung für Chaos in Berlin entkoppeln

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hat die

Schuldzuweisungen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder an

die Bundesregierung wegen der sinkenden Umfragewerte seiner CSU als

durchsichtiges Wahlkampfmanöver bezeichnet. „Die CSU trägt die

Hauptverantwortung für das anhaltende Chaos“, sagte Bartsch der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag). Die schwarz-rote Koalition

im Bund sei eine „Notregierung der Wahlverlierer in Berlin“. Bayerns

Regierungschef sei Teil der CSU, die drei Bundesminister stellt.

„Söder wird es nicht gelingen, sich als Oppositionspolitiker im

bayerischen Wahlkampf darzustellen.“ Söder versucht seit Wochen,

nicht mit dem vor allem von CSU-Chef Horst Seehofer mehrfach

angefachten Asylstreit mit Kanzlerin Angela Merkel in Verbindung

gebracht zu werden. Der „Bild“ sagte er nun: „Das sind alles Zahlen,

die unglaublich geprägt werden durch Berliner Politik. Laut Umfragen

liegt die CSU, die derzeit eine Alleinregierung stellt, zehn Tage vor

der Landtagswahl bei 33 Prozent.

