Rheinische Post: Bund ermahnt Länder: Tierquälerei in Ställen aufdecken

Das Bundesagrarministerium hat die Länder

ermahnt, Tierquälerei in landwirtschaftlichen Betrieben stärker

aufzudecken. Defizite bei Kontrollen in Ställen müssten zügig behoben

werden, fordert Landwirtschaftsstaatssekretär Hermann Onko Aeikens in

einem Brief an seine Amtskollegen in den Ländern, der der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag) vorliegt. Verstöße gegen

Vorgaben des Tierschutzrechts stünden im Mittelpunkt des öffentlichen

und medialen Interesses und müssten behördlich aufgedeckt und

umgehend sowie wirkungsvoll abgestellt werden. „Teilweise wurden

solche Verstöße jedoch nicht von amtlicher Seite aufgedeckt, sondern

von Gruppen oder Personen, die als selbsternannte Stallpolizisten

aufgetreten sind. Das kann und darf der Staat nicht dulden. Ansonsten

haben die genannten Gruppen/Personen leichtes Spiel, wenn sie

einzelne schwarze Schafe herausgreifen und damit eine ganze Branche

zu skandalisieren versuchen.“ Aeikens verweist darauf, dass in den

Jahren 2009 bis 2017 die durchschnittlichen Kontrollintervalle je

Betrieb bei zwischen 2,6 und 48,1 Jahren lagen. Diese Daten ließen

sich nur schwer in der Öffentlichkeit vermitteln. Die Kontrolle vor

Ort sei wichtig, hier seien noch große Anstrengungen nötig. „Daher

bitte ich Sie, Ihre zuständigen Behörden bei den zur Wahrung des

Tierschutzes erforderlichen Kontrollen im Vollzug konsequent zu

unterstützen“, schreibt Aeikens. Die entsprechenden Strukturen sowie

die personellen und finanziellen Ausstattungen müssten geschaffen

beziehungsweise gestärkt werden.

